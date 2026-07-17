Adani, la profezia di Amedeo Goria: "Dovrebbe darsi una calmata, come finirà"

Amedeo Goria difende Daniele Adani, ma gli manda anche un messaggio chiaro dopo la telecronaca di Argentina-Inghilterra, finita al centro delle polemiche per i toni accesi dell'ex difensore. Lo storico volto della Rai, intervistato da Fanpage.it, invita infatti l'ex calciatore a moderare gli eccessi, pur riconoscendo che il suo stile è ormai parte integrante del personaggio. "Io gli direi di darsi una calmata, ma ormai fa parte del personaggio — ha spiegato — Oggi, per fortuna o purtroppo, se non urli non ti nota nessuno". All'inizio “anch'io ero piuttosto perplesso da Adani, lo trovavo a volte esagerato — ha proseguito — Poi ho capito che il mondo è cambiato, il calcio è diventato uno show business e anche il concetto di servizio pubblico ormai è diverso".

Lele Adani delira? Alberto Rimedio lo umilia: "Riordiniamo le idee" Lele Adani e l'Argentina, l'Argentina e Adani: un binomio al quale ormai siamo abituati. L'ex difensore dell...

Secondo il giornalista, le numerose critiche ricevute dalla Rai non rappresentano necessariamente un problema: "Se arrivano tante critiche va benissimo. Oggi fanno parte del gioco della comunicazione. Se nessuno ti critica, quasi non esisti. Adani crea attenzione, crea rumore mediatico. È un personaggio”.

Adani, il video rubato: Rimedio cerca di fermarlo dopo il gol dell'Argentina Una ripresa "carbonara", rubata. Ecco come Alberto Rimedio ha cercato di placare Lele Adani subito dopo il gol...

Questo, però, non significa condividere ogni scelta: "Sì, anche a me quella telecronaca dà fastidio — ha detto ancora — Se fossi inglese mi arrabbierei. Però bisogna guardarsi intorno: viviamo in un mondo della comunicazione completamente cambiato". Goria si spinge anche oltre, paragonando questo modo di comunicare a quello di Donald Trump: "È il simbolo di una comunicazione che punta tutto sullo spettacolo, sulla capacità di essere divisivi". Ripensando ai suoi 34 anni in Rai, il confronto con il passato è inevitabile. "Il nostro equilibrio, magari anche molto democristiano, era proverbiale. Potevi avere una simpatia per una squadra, ma non potevi fare il tifoso. Oggi il clima è completamente diverso".

Adani ultrà Qualcuno spieghi ad Adani che siamo in Italia, non in Argentina. E che delle magnifiche imprese dell’Albiceleste a...