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Jannik Sinner, clamoroso: beccato a fare la spesa in un discount

giovedì 16 luglio 2026
Jannik Sinner, clamoroso: beccato a fare la spesa in un discount

1' di lettura

Quattro giorni dopo aver vinto Wimbledon e confermato il suo primato nel ranking ATP, Jannik Sinner è tornato in Sardegna per qualche giorno di vacanza. Il campione altoatesino ha scelto ancora una volta la Gallura come meta per riposarsi.

La notizia più curiosa della giornata è che Sinner è stato avvistato mentre faceva la spesa in un discount a Palau. Senza scorta, con un paio di pantaloncini e un carrello alla mano, il numero uno del mondo si è mosso normalmente tra gli scaffali del supermercato per rifornire la dispensa, come un qualsiasi turista.Il suo arrivo ha creato grande sorpresa tra clienti e dipendenti. Molti hanno tirato fuori il telefono per scattargli foto e video. Dal supermercato raccontano che le colleghe si sono fatte fotografare con lui e che per tutti è stata una bellissima sorpresa.

Sinner ha gestito la situazione con il solito sorriso timido e disponibile.L’episodio conferma ancora una volta la sua grande normalità e spontaneità: da campione appena incoronato a Wimbledon a persona comune che fa la spesa in un discount di Palau. Attualmente Sinner si sta godendo il meritato riposo nella villa che ha acquistato un mese fa a Porto Rafael, una delle zone più esclusive della Gallura. Dopo questi giorni di relax in Sardegna, tornerà a concentrarsi sulla seconda parte della stagione sul cemento americano, con l’obiettivo principale degli US Open.

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jannik sinner

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