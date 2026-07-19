Jannik Sinner, Djokovic sconcertante: "Ho fatto un errore con Jannik, gli ho detto dove migliorare"

Al Fanatics Fest di New York, Novak Djokovic si è reso protagonista di un momento divertente insieme ad altre grandi stelle dello sport mondiale. Il campione serbo, ospite del segmento “Cold As Balls”, un’intervista dal tono ironico realizzata mentre gli ospiti sono seduti in una vasca piena di ghiaccio, ha mostrato ancora una volta il suo lato più scherzoso. Al suo fianco c’era anche il comico statunitense Marcello Hernandez.

Durante l’intervista Djokovic ha parlato del rapporto con Jannik Sinner e dei consigli tecnici che in passato aveva dato al giovane talento italiano. Con una battuta ha ammesso di essersi quasi pentito del suo aiuto: secondo il serbo, avrebbe condiviso con Sinner alcuni video e osservazioni sulle sue caratteristiche di gioco, indicandogli punti di forza, debolezze e aspetti da migliorare. Poi, scherzando, ha aggiunto che negli anni successivi l’azzurro lo avrebbe battuto più volte a Wimbledon, facendo pensare che forse quei suggerimenti non fossero stata una grande idea.

La frase di Djokovic, però, era volutamente esagerata per creare un effetto comico. Il bilancio reale degli incontri tra i due sul campo londinese è diverso: il serbo ha battuto Sinner nei quarti di finale del 2022 e in semifinale nel 2023, mentre non si sono affrontati nel 2024. Successivamente l’italiano ha superato Djokovic nel 2025 e nel 2026, sempre in semifinale, per un totale di due vittorie.