Bologna, 42enne morto al Pilastro. La sparata di Ilaria Salis: "Questo schifo qui"

"La loro 'sicurezza' è questo schifo qui. Che orrore, che rabbia! RIP Abderrahim Fakir": l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis lo ha scritto sui social pubblicando il video dell'arresto durante il quale un 43enne di origini marocchine ha perso la vita. Quest'ultimo è morto durante un controllo di polizia a Bologna. Le forze dell'ordine erano intervenute dopo le segnalazioni dei residenti, che parlavano di un uomo in forte stato di agitazione. Mentre si cerca di far luce sulle cause del decesso dell'uomo, c'è già chi si lascia andare a commenti di questo tipo per attaccare il governo.

"Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale, che chiede aiuto e invece di avere soccorso viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso, come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi. Rispetto alla richiesta di aiuto si risponde con la forza", ha commentato la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, annunciando poi un'interrogazione parlamentare in merito alla vicenda.

Intanto, il sindaco di Bologna Matteo Lepore in una nota ha detto: "Vi invito a ritrovarci domani in piazza Nettuno alle 19 per stare uniti e ritrovarci, per essere vicini alla comunità del Pilastro in un momento così doloroso. Ritroviamoci per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, per un momento di raccoglimento e riflessione, per affrontare uniti questa tragedia come Bologna sa fare".

A commentare, tra gli altri, il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami: "La morte di una persona è sempre un evento drammatico. Attendiamo l'esito delle doverose verifiche in corso, ma da quanto è dato comprendere l'intervento delle Forze dell'Ordine, richiesto dai cittadini e a cui dei cittadini hanno contribuito, risulta condotto con professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta". E ancora: "La presenza di operatori del 118 durante tutto l'intervento contenitivo rappresenta ulteriore elemento di conferma. Ho telefonato al Questore di Bologna per esprimere per suo tramite la mia vicinanza a tutte le donne e gli uomini della Questura e in particolare ai due poliziotti impegnati nell'intervento, ringraziandoli per l'impegno che quotidianamente dedicano alla tutela della sicurezza dei cittadini".