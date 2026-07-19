Lele Adani: "Le urla per Messi? Non ho esagerato e non voglio cambiare"

"Qui siamo di fronte probabilmente al più grande genio del XXI secolo e secondo me contro l’Inghilterra ha fatto la giocata più importante della sua storia con la Nazionale: non ho esagerato, anzi non sono arrivato dove Leo avrebbe meritato arrivassi": Lele Adani, in un'intervista al Corriere della Sera, ha commentato così il suo trasporto durante la telecronaca di Inghilterra-Argentina, semifinale dei Mondiali. Il commentatore Rai è stato accusato dai più di aver reagito in maniera esagerata alle azioni in campo di Messi. Azioni che, in ogni caso, sono state fondamentali per ribaltare il match.

Quando gli è stato chiesto perché, durante la telecronaca, abbia citato Einstein, Dio, il Dios, lui ha spiegato che non c'era niente di scritto: "No. Mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono dei segni molto più grandi. E se li vedo mi commuovo: il rapporto tra le parole e la forza emotiva di quello che stiamo vivendo credo sia perfettamente bilanciato". A chi ha fatto presente che l'urlo - come il suo durante la semifinale - può essere particolarmente invasivo mentre si guarda una partita, ha risposto: "Posso anche crederlo, come credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso".