Mondiali 2026, Rabiot bastona la Francia: "Vergognoso, comportamenti inammissibili"

La finale per il terzo posto dei Mondiali tra Francia e Inghilterra ha lasciato più di una riflessione, soprattutto per il modo in cui si è sviluppata la partita. Il 6-4 finale ha regalato spettacolo e tanti gol al pubblico, ma ha anche evidenziato una scarsa intensità tattica e poca attenzione difensiva. Un risultato così ricco di reti nella fase finale della Coppa del Mondo non si vedeva da 44 anni, dai tempi della storica sfida tra Ungheria ed El Salvador terminata 10-1.

La Francia di Didier Deschamps ha vissuto un primo tempo particolarmente negativo, chiuso addirittura sullo 0-4. Una prestazione che ha provocato la dura reazione di Adrien Rabiot nel post partita. Il centrocampista ha definito “vergognoso” l’approccio della squadra, criticando alcuni atteggiamenti dei compagni e sottolineando come, in una gara importante come l’ultima della competizione, non fosse accettabile scendere in campo senza il giusto spirito.

Secondo Rabiot, la squadra ha ritrovato orgoglio e determinazione soltanto dopo l’intervallo, mostrando un atteggiamento completamente diverso nella seconda parte della gara. Tuttavia, il pessimo avvio è rimasto un aspetto negativo difficile da cancellare.

Il giocatore del Milan ha poi riservato parole molto diverse a Deschamps, prossimo a lasciare la panchina della nazionale francese dopo 14 anni. Rabiot ha elogiato il lavoro svolto dall’allenatore, ricordando il titolo mondiale conquistato nel 2018 e il ruolo fondamentale avuto nel riportare la Francia ai vertici del calcio internazionale. Nonostante il mancato successo finale, secondo il centrocampista l’eredità di Deschamps resterà comunque positiva.