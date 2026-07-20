Djokovic velenosissimo su Sinner: "Non voglio togliere nulla a Jannik ma..."

"Senza nulla togliere a Sinner, a Wimbledon ero stanco". Novak Djokovic torna sulla semifinale persa contro il futuro campione dello Slam londinese e, in un'intervista alla Cbs, spiega come il fisico non gli consenta più di recuperare con la rapidità di un tempo dopo le maratone in campo. "Il corpo sta rispondendo diversamente ed è semplicemente biologia — racconta il serbo, ripensando alle oltre cinque ore necessarie per superare Auger-Aliassime nei quarti — Non ho fatto in tempo a recuperare per la semifinale e non ero fresco come avrei voluto essere. Senza nulla togliere a Sinner che ha vinto il torneo, ma le cose sono diverse per me al giorno d'oggi".

Nessun alibi, piuttosto la consapevolezza che il tempo passa anche per lui: “Ma io provo sempre a essere migliore rispetto a com'ero il giorno prima”. Il sogno del 25° titolo dello Slam, però, resta intatto. Djokovic guarda già allo US Open, il prossimo grande obiettivo della stagione: "Lo trovo lo Slam più entusiasmante, una delle più grandi cose per cui ancora gioco è l'energia della folla e il rispetto e l'ammirazione che sto ricevendo, specialmente negli ultimi anni. Non potrò mai ringraziare abbastanza le persone per tutto questo".