Kimi Antonelli fuori controllo al party: "Ho spinto troppo, il giorno dopo una disgrazia"

Sempre più lanciato, sempre più in vetta al mondiale di Formula 1, il baby-prodigio Kimi Antonelli, 19 anni, orgoglio d'Italia, si confessa a tutto tondo in un'intervista concessa a La Stampa. Parla del privato, della famiglia, delle imminenti vacanze ma anche di F1 e Ferrari.
Dietro il casco e la velocità, però, c'è un ragazzo che sta imparando a cavarsela anche lontano dai circuiti. Antonelli racconta con spontaneità il suo nuovo equilibrio da quando vive da solo. L'indipendenza gli piace e non ha alcuna intenzione di tornare indietro, anche se alcune abitudini di casa gli mancano eccome. "Per certe cose mi manca la mamma. E la nonna. Però sono contento, sto da dio anche da solo. La casa è bellissima... soprattutto grazie a mia madre, ha fatto tutto lei", confessa.
Se con le faccende domestiche, lavatrici comprese, i progressi non sono mancati, sul fronte dello shopping continua invece ad affidarsi alla mamma. È lei a guidarlo nella scelta dei vestiti e, a quanto pare, continuerà a farlo ancora a lungo. "Mamma mi accompagna sempre e credo che sarà così ancora per un bel po' perché non sono bravo né a comprare né ad abbinare. Ci tiene che vada in giro vestito bene, mi ha detto che alla valigia per le vacanze penserà lei", racconta sorridendo.
Le ferie estive saranno l'occasione per rallentare i ritmi dopo una stagione intensa. Il programma è già definito: una settimana in barca insieme agli amici e alla famiglia. Tra i protagonisti della vacanza ci sarà anche papà Marco, che ricoprirà un doppio ruolo piuttosto insolito. "La prima settimana in barca, con qualche amico. Ci sarà anche mio padre che farà lo chef e il dj", rivela il pilota Mercedes.
E proprio sul padre ecco un aneddoto curioso. Prima di accompagnare il figlio nella scalata al motorsport, infatti, aveva un'altra passione. "Sì sì, lo faceva da giovane per guadagnarsi da correre, anche nei weekend di gara. musica house", spiega Antonelli, raccontando che il padre lavorava come dj per finanziare la propria attività nelle corse.
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Non manca neppure un ricordo legato a una delle poche "follie" della sua giovane vita. È successo a Londra, durante il Capodanno del 2025, un'esperienza che gli è bastata per imparare la lezione. "Ho spinto un po' troppo, il giorno dopo è stata una disgrazia tale che non mi sono più ripetuto", ammette con sincerità.
Tra i primi desideri realizzati grazie ai guadagni in Formula 1, Antonelli indica invece la casa acquistata a San Marino, il luogo dove cerca di rifugiarsi appena gli impegni glielo consentono. "La casa a San Marino, cerco di godermela il più possibile. Dopo Spa ho dormito fino alle due del pomeriggio ma la sera ero già in Inghilterra", racconta, descrivendo una quotidianità scandita da ritmi frenetici e continui spostamenti.
L'intervista si sposta poi inevitabilmente sulla Formula 1 e sul rapporto con la Ferrari. Antonelli non nasconde che, da bambino, il fascino del Cavallino lo aveva sedotto. "Da bambino sì, non lo nego, prima che entrassi in Mercedes. Correvo con Tony Kart, legata all'Academy di Maranello, era il 2017: sulle Rosse c'erano Vettel e Raikkonen", ricorda.
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Infine arriva la domanda sulle dichiarazioni del team principal Mercedes Toto Wolff, secondo cui la Ferrari farebbe di tutto pur di portarlo a Maranello. Il giovane pilota non si scompone e considera del tutto naturale che una squadra possa interessarsi ai talenti emergenti del circus. "Ci sta, come tutti ad esempio vorrebbero Verstappen. Ovviamente non sono ancora al livello di Max, intendiamoci, ma posso immaginare che ci sia l'interesse anche di qualcun altro", conclude Antonelli, mantenendo i piedi per terra nonostante una stagione che lo sta consacrando tra i grandi protagonisti della Formula 1.