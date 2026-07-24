Kimi Antonelli fuori controllo al party: "Ho spinto troppo, il giorno dopo una disgrazia"

Sempre più lanciato, sempre più in vetta al mondiale di Formula 1, il baby-prodigio Kimi Antonelli, 19 anni, orgoglio d'Italia, si confessa a tutto tondo in un'intervista concessa a La Stampa. Parla del privato, della famiglia, delle imminenti vacanze ma anche di F1 e Ferrari.

Dietro il casco e la velocità, però, c'è un ragazzo che sta imparando a cavarsela anche lontano dai circuiti. Antonelli racconta con spontaneità il suo nuovo equilibrio da quando vive da solo. L'indipendenza gli piace e non ha alcuna intenzione di tornare indietro, anche se alcune abitudini di casa gli mancano eccome. "Per certe cose mi manca la mamma. E la nonna. Però sono contento, sto da dio anche da solo. La casa è bellissima... soprattutto grazie a mia madre, ha fatto tutto lei", confessa.

Se con le faccende domestiche, lavatrici comprese, i progressi non sono mancati, sul fronte dello shopping continua invece ad affidarsi alla mamma. È lei a guidarlo nella scelta dei vestiti e, a quanto pare, continuerà a farlo ancora a lungo. "Mamma mi accompagna sempre e credo che sarà così ancora per un bel po' perché non sono bravo né a comprare né ad abbinare. Ci tiene che vada in giro vestito bene, mi ha detto che alla valigia per le vacanze penserà lei", racconta sorridendo.

Le ferie estive saranno l'occasione per rallentare i ritmi dopo una stagione intensa. Il programma è già definito: una settimana in barca insieme agli amici e alla famiglia. Tra i protagonisti della vacanza ci sarà anche papà Marco, che ricoprirà un doppio ruolo piuttosto insolito. "La prima settimana in barca, con qualche amico. Ci sarà anche mio padre che farà lo chef e il dj", rivela il pilota Mercedes.

E proprio sul padre ecco un aneddoto curioso. Prima di accompagnare il figlio nella scalata al motorsport, infatti, aveva un'altra passione. "Sì sì, lo faceva da giovane per guadagnarsi da correre, anche nei weekend di gara. musica house", spiega Antonelli, raccontando che il padre lavorava come dj per finanziare la propria attività nelle corse.