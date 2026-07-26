Elly Schlein "in ostaggio dentro il Pd": chi può farle perdere le elezioni (e perché)

Se al Senato venissero introdotte le preferenze nella nuova legge elettorale, secondo quanto Giorgia Meloni sembra decisa a fare, sarebbe un problema soprattutto a sinistra. Non a caso da alcuni giorni, ai piani alti dei partiti del campo largo, si è accesa la spia rossa. Sono stati contattati vari esperti elettorali, chiedendo simulazioni. ’esito, però, è univoco. Sarebbe un problema. Un bel problema. E da vari punti di vista.

Spiega a Libero Salvatore Vassallo, politologo e direttore dell’Istituto Cattaneo, una delle più autorevoli istituzioni in fatto di analisi del voto: «Se venissero introdotte le preferenze, si produrrebbero tre cambiamenti: nella competizione tra i leader, tra partiti della stessa coalizione e tra candidati dello stesso partito». Scatterebbe una rivalità triplice: tra leader, ma anche tra partiti, in quanto gli spostamenti accadono quasi sempre tra partiti dello stesso schieramento, e tra candidati, in quanto le preferenze innescano una competizione tra chi è nella stessa lista.