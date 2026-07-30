Milan, due nomi per l'attacco: nel mirino Soulè e Mastantuono

Saltata la pista che portava a Konstantinos Karetsas, destinato al Borussia Dortmund nonostante il tentativo di Ruben Amorim di convincerlo a scegliere il Milan, il club rossonero ha spostato l'attenzione su altri profili per completare il reparto offensivo. L'obiettivo resta lo stesso: trovare un mancino capace di partire da destra, accentrarsi e agire alle spalle della punta nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico portoghese.

Mike Maignan e Youssouf Fofana hanno fatto sparire ogni traccia dai rispettivi profili Instagram e, nel giro di poche or...

La posizione di Soulé è cambiata nelle ultime settimane. Il rinnovo di Paulo Dybala e l'arrivo di Santiago Castro hanno aumentato la concorrenza nel reparto offensivo della Roma, mentre il giocatore aveva già respinto le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita, preferendo restare nel calcio europeo. Proprio per questo i rossoneri restano alla finestra, convinti che possa diventare un'opportunità qualora le richieste economiche dovessero diminuire.

Parallelamente prende quota anche un'altra pista argentina, quella che porta a Franco Mastantuono. Il talento classe 2007, acquistato dal Real Madrid dopo l'esplosione con il River Plate, potrebbe lasciare temporaneamente la Spagna per trovare maggiore continuità. La Serie A sarebbe la destinazione preferita dal giocatore e il Milan è tra i club che seguono con maggiore attenzione la situazione.