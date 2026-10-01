Inter, Romano sempre più vicino? Ecco il piano per arrivare al centrocampista

Alessandro Romano, secondo La Gazzetta dello Sport, è finito sempre più concretamente nel radar dell’Inter. Il centrocampista del Cagliari, 20 anni e ormai anche nel giro della Nazionale italiana, viene seguito con grande attenzione dalla società nerazzurra in vista della prossima stagione. Non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma a Milano il suo nome è già considerato una delle possibilità più interessanti per il futuro del centrocampo.

A spingere l’Inter verso Romano è soprattutto la situazione di Hakan Calhanoglu. Il turco ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e il rinnovo resta possibile, ma la condizione fisica sarà un elemento determinante nelle valutazioni della società. Dopo una stagione segnata da diversi problemi fisici e il nuovo stop di quest’anno, i nerazzurri vogliono comunque prepararsi a ogni scenario. Romano, in questo senso, rappresenta un profilo particolarmente interessante: è giovane, mancino, alto 185 centimetri e può giocare da regista. La sua crescita in Sardegna ha attirato anche l’attenzione di altri grandi club, ma l’Inter avrebbe già fatto arrivare il proprio interesse alle persone vicine al giocatore.