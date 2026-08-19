Hossam Hassan, scoppia una rissa tra le mogli: capelli tirati e sedie volanti, il ct in ospedale

Hossam Hassan ha dimostrato a più riprese di avere un carattere vulcanico e poco incline al compromesso. Questa volta, però, il commissario tecnico dell'Egitto ed ex leggenda del calcio africano è stato la vittima involontaria di un brutto scontro a sorpresa tra la sua attuale moglie e la sua ex compagna. Le due donne si sono ritrovate faccia a faccia durante una vacanza, dando vita a una violenta lite degenerata in aggressione fisica. Ad avere la peggio è stato proprio l'allenatore, finito in ospedale non per le percosse, ma per le conseguenze emotive e lo stress accumulato nel tentativo di sedare il caos.

Hassan non è un tecnico qualunque: con oltre 160 presenze e quasi 70 gol con la maglia dell'Egitto, è il miglior marcatore della storia dei Faraoni e una figura quasi venerata in patria per il suo temperamento agonistico e le sue posizioni mai banali. Il selezionatore si stava godendo un periodo di riposo in patria all'interno di un resort a Porta Marina, sulla costa nord dell'Egitto. Hassan si trovava in compagnia dell'attuale moglie Dana Adam, sposata nel 2015, quando i due si sono imbattuti in Howaida Al-Gharabawi, la prima consorte con cui l'ex calciatore si era unito nel 1994 e da cui ha avuto tre figli, anch'essi presenti sul posto. La tensione accumulata negli anni dopo un divorzio mai del tutto metabolizzato è esplosa all'improvviso davanti agli occhi degli altri ospiti della struttura.

Appena si sono incrociate, le due donne hanno dato vita a una rissa con pugni, calci, tirate di capelli e un fittissimo lancio di oggetti e sedie a portata di mano. Hassan, nel disperato tentativo di fare da paciere e separare i contendenti, è crollato a terra per l'agitazione, perdendo momentaneamente i sensi. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato degli addetti alla sicurezza e della polizia egiziana per riportare la calma. Il tecnico è stato trasportato in ambulanza al nosocomio più vicino: i controlli medici hanno escluso complicazioni fisiche gravi, confermando un quadro di forte shock emotivo. Nel frattempo l'episodio è stato immortalato finendo sui social, dove è stata mostrata la confusione di quei momenti.

Se da un lato Howaida aveva inizialmente sposto denuncia per poi ritirarla, con entrambe le donne giunte a contusioni reciproche, dall'altro l'episodio ha valicato i confini nazionali trasformandosi in un caso virale. Essendoci di mezzo un personaggio pubblico, la vicenda è finita lì. Fa un certo effetto osservare un allenatore da sempre riconosciuto per la sua grinta feroce ed esuberanza tattica sul campo da gioco andare in totale difficoltà emotiva di fronte alle dinamiche familiari. Una fragilità che contrasta nettamente con l'immagine del condottiero inflessibile a cui il pubblico egiziano era abituato.