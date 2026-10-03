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"Non sarò in grado di giocare": Sinner si ferma ancora, l'ipotesi che fa preoccupare l'Italia

sabato 3 ottobre 2026
"Non sarò in grado di giocare": Sinner si ferma ancora, l'ipotesi che fa preoccupare l'Italia

1' di lettura

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del tennis mondiale ha annunciato il forfait attraverso i propri canali social, spiegando di non essere ancora nelle condizioni necessarie per tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio destro.

"Purtroppo non sarò in grado di giocare al prossimo Masters 1000 di Shanghai quest'anno, come avevo sperato", ha scritto Sinner, aggiungendo il dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico cinese e ringraziando i tifosi per il sostegno.

Il problema al ginocchio tiene il tennista azzurro lontano dalle competizioni da diverse settimane, dopo il successo ottenuto a Wimbledon. Secondo le informazioni riportate, il fastidio potrebbe essere legato a un'infiammazione nella parte esterna del ginocchio, una condizione che generalmente viene trattata con riposo, riduzione dei carichi, fisioterapia e un graduale recupero.

La durata dello stop impone pero' prudenza. L'ipotesi di un intervento chirurgico non sarebbe al momento una decisione presa e rappresenterebbe soltanto una possibile soluzione nel caso in cui le terapie conservative non dovessero funzionare. Nel frattempo, Sinner rischia di perdere la vetta del ranking ATP. Alexander Zverev potrebbe approfittare della sua assenza: il tedesco dovrebbe vincere prima a Pechino e poi a Shanghai per effettuare il sorpasso immediato. La situazione potrebbe comunque cambiare nei prossimi mesi, considerando i punti che Sinner dovra' difendere nella parte finale della stagione.Il rientro dell'azzurro dipendera' quindi soprattutto dalla risposta del ginocchio alle terapie e dai prossimi controlli medici.

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