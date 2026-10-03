Bastoni fa piangere la Francia: "Sembrava una festa, ma..."

Alessandro Bastoni è tra i protagonisti della nuova Italia di Roberto Mancini, reduce dal successo in Turchia e dal pareggio ottenuto in Francia. Quattro punti in Nations League che danno fiducia agli azzurri, soprattutto per la prestazione mostrata contro la squadra di Zinedine Zidane. Per il difensore, però, è fondamentale mantenere equilibrio e non lasciarsi condizionare dagli elogi.

"Sono contento anche perché abbiamo rovinato l'obiettivo della Francia, sembrava già una grande festa. Sapevamo di non venire qua a fare una passeggiata", ha raccontato Bastoni al termine della partita.Il difensore ha segnato anche in Francia, dopo la rete realizzata in Turchia, confermando il proprio momento positivo. Un rendimento che arriva dopo alcune settimane complicate, segnate dall'espulsione contro la Bosnia e dalle critiche ricevute in campionato. Bastoni rivendica però la capacità di lasciarsi alle spalle gli episodi negativi: "Io infatti non ho mai perso la fiducia in me stesso, non consento che due episodi rovinino una carriera di oltre 300 presenze, sono andato oltre gli episodi brutti e questo credo sia un grande pregio".

Il pareggio, secondo il difensore, deve rappresentare un punto di partenza: "Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, siamo molto felici, non è un punto d'arrivo ma deve darci grande consapevolezza". Bastoni invita quindi la squadra a non montarsi la testa: "Non dobbiamo ascoltare gli elogi di questi giorni che potrebbero distrarci ma dobbiamo andare avanti a testa bassa". Infine, il difensore sottolinea l'atteggiamento mostrato dalla squadra: "Non ci aspettavamo di dominare qui ma siamo stati fantastici, abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità e atteggiamento ed è questo che ci deve contraddistinguere".