Europa League, i sorteggi: Milan, è dura. Juve in discesa

Sono state sorteggiate a Monte Carlo le partite della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Due le italiane presenti: Juventus e Milan, entrambe in prima fascia. Confermato il girone unico a 36 squadre, con le prime otto della classifica generale che accedono direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla 24esima si giocano i playoff.
Il sorteggio ha sorriso alla Vecchia Signora che ha evitato tutte le avversarie più temibili. Ecco le squadre che affronteranno i bianconeri:
- Real Sociedad in casa
- Az Alkmaar in trasferta
- Rennes in casa
- Ferencvaros in trasferta
- Omonia in casa
- Celta in trasferta
- Nec in casa
- Apoel Beersheva in trasferta
Champions League, il sorteggio: ecco il cammino delle italianeJose Mourinho con il suo Real Madrid che ritrova l'Inter e la Roma, Cesc Fabregas che con il suo Como se la vedr&agr...
Meno fortunato il Milan, a cui è toccato il Benfica e due squadre della Premier League. Ecco tutte le avversarie dei rossoneri:
- Benfica in casa
- Olympiakos in trasferta
- Ferencvaros in casa
- Salisburgo in trasferta
- Sunderland in casa
- Bournemouth in trasferta
- Ararat in casa
- Levski Sofia in trasferta
La prima giornata di Europa League si giocherà tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Sarà l'unico turno in cui si scenderà in campo anche di mercoledì. Di seguito il calendario completo:
Prima giornata: 16-17 settembre 2026
Seconda giornata: 15 ottobre 2026
Terza giornata: 22 ottobre 2026
Quarta giornata: 5 novembre 2026
Quinta giornata: 26 novembre 2026
Sesta giornata: 10 dicembre 2026
Settima giornata: 21 gennaio 2027
Ottava giornata: 28 gennaio 2027
Playoff (sorteggio 29 gennaio): 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi: 11 e 18 marzo 2027
Quarti: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 26 maggio 2027 a Francoforte
A Monte Carlo sono state sorteggiate anche le partite della "league phase" della Conference League. Unica italiana presente l'Atalanta. Ecco chi affronterà:
- Ajax in trasferta
- Pafos in casa
- Borac in trasferta
- Kairat in casa
- Riga in trasferta
- Mjallby in casa
Le date della Conference League:
Prima giornata: 15 ottobre 2026
Seconda giornata: 22 ottobre 2026
Terza giornata: 5 novembre 2026
Quarta giornata: 26 novembre 2026
Quinta giornata: 10 dicembre 2026
Sesta giornata: 17 dicembre 2026
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi: 11 e 18 marzo 2027
Quarti: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 2 giugno 2027 al Besiktas Park (Istanbul)