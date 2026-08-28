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Europa League, i sorteggi: Milan, è dura. Juve in discesa

venerdì 28 agosto 2026
Europa League, i sorteggi: Milan, è dura. Juve in discesa

2' di lettura

Sono state sorteggiate a Monte Carlo le partite della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Due le italiane presenti: Juventus e Milan, entrambe in prima fascia. Confermato il girone unico a 36 squadre, con le prime otto della classifica generale che accedono direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla 24esima si giocano i playoff. 

Il sorteggio ha sorriso alla Vecchia Signora che ha evitato tutte le avversarie più temibili. Ecco le squadre che affronteranno i bianconeri

  • Real Sociedad in casa
  • Az Alkmaar in trasferta
  • Rennes in casa
  • Ferencvaros in trasferta
  • Omonia in casa
  • Celta in trasferta
  • Nec in casa
  • Apoel Beersheva in trasferta

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Meno fortunato il Milan, a cui è toccato il Benfica e due squadre della Premier League. Ecco tutte le avversarie dei rossoneri

  • Benfica in casa
  • Olympiakos in trasferta
  • Ferencvaros in casa
  • Salisburgo in trasferta
  • Sunderland in casa
  • Bournemouth in trasferta
  • Ararat in casa
  • Levski Sofia in trasferta

La prima giornata di Europa League si giocherà tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Sarà l'unico turno in cui si scenderà in campo anche di mercoledì. Di seguito il calendario completo:
Prima giornata: 16-17 settembre 2026 
Seconda giornata: 15 ottobre 2026
Terza giornata: 22 ottobre 2026
Quarta giornata: 5 novembre 2026
Quinta giornata: 26 novembre 2026
Sesta giornata: 10 dicembre 2026
Settima giornata: 21 gennaio 2027
Ottava giornata: 28 gennaio 2027
Playoff (sorteggio 29 gennaio): 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi: 11 e 18 marzo 2027
Quarti: 8 e 15 aprile 2027 
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 26 maggio 2027 a Francoforte

A Monte Carlo sono state sorteggiate anche le partite della "league phase" della Conference League. Unica italiana presente l'Atalanta. Ecco chi affronterà: 

  • Ajax in trasferta
  • Pafos in casa
  • Borac in trasferta
  • Kairat in casa
  • Riga in trasferta
  • Mjallby in casa

Le date della Conference League:

Prima giornata: 15 ottobre 2026
Seconda giornata: 22 ottobre 2026
Terza giornata: 5 novembre 2026
Quarta giornata: 26 novembre 2026
Quinta giornata: 10 dicembre 2026
Sesta giornata: 17 dicembre 2026
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi: 11 e 18 marzo 2027
Quarti: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 2 giugno 2027 al Besiktas Park (Istanbul)

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