Europa League, i sorteggi: Milan, è dura. Juve in discesa

Il sorteggio ha sorriso alla Vecchia Signora che ha evitato tutte le avversarie più temibili. Ecco le squadre che affronteranno i bianconeri :

Sono state sorteggiate a Monte Carlo le partite della fase campionato dell' Europa League 2026/27 . Due le italiane presenti: Juventus e Milan , entrambe in prima fascia. Confermato il girone unico a 36 squadre, con le prime otto della classifica generale che accedono direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla 24esima si giocano i playoff.

Meno fortunato il Milan, a cui è toccato il Benfica e due squadre della Premier League. Ecco tutte le avversarie dei rossoneri:

Benfica in casa

Olympiakos in trasferta

Ferencvaros in casa

Salisburgo in trasferta

Sunderland in casa

Bournemouth in trasferta

Ararat in casa

Levski Sofia in trasferta

La prima giornata di Europa League si giocherà tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Sarà l'unico turno in cui si scenderà in campo anche di mercoledì. Di seguito il calendario completo:

Prima giornata: 16-17 settembre 2026

Seconda giornata: 15 ottobre 2026

Terza giornata: 22 ottobre 2026

Quarta giornata: 5 novembre 2026

Quinta giornata: 26 novembre 2026

Sesta giornata: 10 dicembre 2026

Settima giornata: 21 gennaio 2027

Ottava giornata: 28 gennaio 2027

Playoff (sorteggio 29 gennaio): 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi: 11 e 18 marzo 2027

Quarti: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale: 26 maggio 2027 a Francoforte

A Monte Carlo sono state sorteggiate anche le partite della "league phase" della Conference League. Unica italiana presente l'Atalanta. Ecco chi affronterà:

Ajax in trasferta

Pafos in casa

Borac in trasferta

Kairat in casa

Riga in trasferta

Mjallby in casa

Le date della Conference League:

Prima giornata: 15 ottobre 2026

Seconda giornata: 22 ottobre 2026

Terza giornata: 5 novembre 2026

Quarta giornata: 26 novembre 2026

Quinta giornata: 10 dicembre 2026

Sesta giornata: 17 dicembre 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi: 11 e 18 marzo 2027

Quarti: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale: 2 giugno 2027 al Besiktas Park (Istanbul)