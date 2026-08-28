Juventus, Franck Kessié a un passo: cosa manca per chiudere

La Juventus accelera per Franck Kessié e prova a chiudere l'operazione senza aspettare le cessioni di David e Koopmeiners. Il contatto avuto a Milano con gli agenti del centrocampista ivoriano ha avvicinato le parti, anche se prima di arrivare alle firme restano da sistemare alcuni dettagli. L'accordo di massima prevede un contratto di due anni con possibilità di prolungamento per un'altra stagione, con uno stipendio intorno ai 5 milioni di euro all'anno. Il punto ancora da definire riguarda il bonus alla firma, sul quale c'è una distanza che le prossime ore potrebbero ridurre.

L'operazione convince particolarmente Luciano Spalletti. L'allenatore della Juventus aveva indicato Kessié come un profilo ideale già nelle sue precedenti esperienze in panchina, prima all'Inter e poi al Napoli, e ora potrebbe finalmente ritrovarselo a disposizione. Il centrocampista porterebbe alla squadra fisicità, capacità di inserimento e soprattutto una dose importante di esperienza internazionale. La strada, però, non è ancora completamente libera. La Roma continua infatti a seguire con attenzione la situazione e rappresenta una concorrente concreta per il giocatore. La Juventus, comunque, sembra intenzionata a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e regalare a Spalletti un rinforzo di peso.