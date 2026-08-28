Juventus, Franck Kessié a un passo: cosa manca per chiudere

La Juventus accelera per Franck Kessié e prova a chiudere l'operazione senza aspettare le cessioni di David e Koopmeiners. Il contatto avuto a Milano con gli agenti del centrocampista ivoriano ha avvicinato le parti, anche se prima di arrivare alle firme restano da sistemare alcuni dettagli. L'accordo di massima prevede un contratto di due anni con possibilità di prolungamento per un'altra stagione, con uno stipendio intorno ai 5 milioni di euro all'anno. Il punto ancora da definire riguarda il bonus alla firma, sul quale c'è una distanza che le prossime ore potrebbero ridurre.
L'operazione convince particolarmente Luciano Spalletti. L'allenatore della Juventus aveva indicato Kessié come un profilo ideale già nelle sue precedenti esperienze in panchina, prima all'Inter e poi al Napoli, e ora potrebbe finalmente ritrovarselo a disposizione. Il centrocampista porterebbe alla squadra fisicità, capacità di inserimento e soprattutto una dose importante di esperienza internazionale. La strada, però, non è ancora completamente libera. La Roma continua infatti a seguire con attenzione la situazione e rappresenta una concorrente concreta per il giocatore. La Juventus, comunque, sembra intenzionata a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e regalare a Spalletti un rinforzo di peso.
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Per Kessié il ritorno in Serie A avrebbe anche un significato particolare. Dopo tre stagioni trascorse in Arabia Saudita con l'Al Ahli, il centrocampista è pronto a cambiare nuovamente scenario e tornare nel campionato italiano da svincolato. Era proprio questa una delle possibilità che il giocatore aveva preso in considerazione fin dall'inizio della trattativa. Dal punto di vista economico, l'operazione può quindi rappresentare un'occasione interessante per la Juventus, che avrebbe la possibilità di inserire un giocatore di livello senza dover affrontare un esborso per il cartellino. Restano da limare gli ultimi aspetti dell'intesa, ma la sensazione è che la trattativa sia entrata nella fase decisiva. E Spalletti aspetta il suo “Presidente".