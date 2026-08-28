Da "Chi vuol essere milionario?" alla Champions: chi è Valdas Dambrauskas, che ora sfiderà il Napoli

La gavetta fu lunga. Dambrauskas arrivò persino ad allenare una squadra della nona divisione inglese, prima di tornare in patria e trasformare quella passione in una vera professione. Da lì cominciò una carriera internazionale che lo portò a vincere in Lettonia, Bulgaria e Croazia, fino alla grande occasione in Azerbaigian. Con il Sabah è arrivata la sua impresa più prestigiosa. La formazione azera ha superato tutte e quattro le fasi eliminatorie, diventando la prima squadra del Paese a riuscirci e facendo di Dambrauskas il primo allenatore lituano a raggiungere la Champions. Il percorso è passato dalle sfide contro The New Saints, KuPS e Aarhus, prima dell’ultimo ostacolo, l’Hapoel Beer-Sheva.

Dopo il ko per 2-1 all’andata, la qualificazione sembrava complicarsi ulteriormente. Invece il Sabah ha ribaltato tutto al ritorno, conquistando uno storico accesso alla fase principale dopo aver già vinto campionato e Coppa nazionale. Ora arriva anche il premio più suggestivo: nella nuova Champions ospiterà il Napoli. Insomma, da concorrente televisivo a protagonista del calcio europeo: la storia di Dambrauskas non poteva avere un palcoscenico migliore.