Da "Chi vuol essere milionario?" alla Champions: chi è Valdas Dambrauskas, che ora sfiderà il Napoli

Tra le favole della nuova Champions League c’è quella del Sabah e soprattutto del suo allenatore Valdas Dambrauskas. Il tecnico lituano, 49 anni, ha portato il club azero, fondato appena nove anni fa, fino alla fase a girone unico del massimo torneo europeo, superando una dopo l’altra le qualificazioni e i playoff. Un traguardo costruito attraverso una carriera fuori dagli schemi, iniziata addirittura grazie a "Chi vuol essere milionario?".
Ventiquattro anni fa Dambrauskas decise infatti di partecipare alla versione lituana del celebre quiz televisivo, con un obiettivo preciso: racimolare il denaro necessario per formarsi come allenatore. Quel giovane studente riuscì nell’impresa e conquistò 4.000 litas, circa 1.160 euro attuali, una somma che gli permise di partire per l’Inghilterra. Lì studiò Scienze dello Sport e Allenamento alla London Metropolitan University, cercando contemporaneamente un’occasione nelle accademie di Manchester United, Brentford e Fulham.
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La gavetta fu lunga. Dambrauskas arrivò persino ad allenare una squadra della nona divisione inglese, prima di tornare in patria e trasformare quella passione in una vera professione. Da lì cominciò una carriera internazionale che lo portò a vincere in Lettonia, Bulgaria e Croazia, fino alla grande occasione in Azerbaigian. Con il Sabah è arrivata la sua impresa più prestigiosa. La formazione azera ha superato tutte e quattro le fasi eliminatorie, diventando la prima squadra del Paese a riuscirci e facendo di Dambrauskas il primo allenatore lituano a raggiungere la Champions. Il percorso è passato dalle sfide contro The New Saints, KuPS e Aarhus, prima dell’ultimo ostacolo, l’Hapoel Beer-Sheva.
Dopo il ko per 2-1 all’andata, la qualificazione sembrava complicarsi ulteriormente. Invece il Sabah ha ribaltato tutto al ritorno, conquistando uno storico accesso alla fase principale dopo aver già vinto campionato e Coppa nazionale. Ora arriva anche il premio più suggestivo: nella nuova Champions ospiterà il Napoli. Insomma, da concorrente televisivo a protagonista del calcio europeo: la storia di Dambrauskas non poteva avere un palcoscenico migliore.