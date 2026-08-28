Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Da "Chi vuol essere milionario?" alla Champions: chi è Valdas Dambrauskas, che ora sfiderà il Napoli

di Lorenzo Pastugliavenerdì 28 agosto 2026
Da "Chi vuol essere milionario?" alla Champions: chi è Valdas Dambrauskas, che ora sfiderà il Napoli

2' di lettura

Tra le favole della nuova Champions League c’è quella del Sabah e soprattutto del suo allenatore Valdas Dambrauskas. Il tecnico lituano, 49 anni, ha portato il club azero, fondato appena nove anni fa, fino alla fase a girone unico del massimo torneo europeo, superando una dopo l’altra le qualificazioni e i playoff. Un traguardo costruito attraverso una carriera fuori dagli schemi, iniziata addirittura grazie a "Chi vuol essere milionario?".

Ventiquattro anni fa Dambrauskas decise infatti di partecipare alla versione lituana del celebre quiz televisivo, con un obiettivo preciso: racimolare il denaro necessario per formarsi come allenatore. Quel giovane studente riuscì nell’impresa e conquistò 4.000 litas, circa 1.160 euro attuali, una somma che gli permise di partire per l’Inghilterra. Lì studiò Scienze dello Sport e Allenamento alla London Metropolitan University, cercando contemporaneamente un’occasione nelle accademie di Manchester United, Brentford e Fulham.

Champions League, il sorteggio: ecco il cammino delle italiane

Jose Mourinho con il suo Real Madrid che ritrova l'Inter e la Roma, Cesc Fabregas che con il suo Como se la vedr&agr...

La gavetta fu lunga. Dambrauskas arrivò persino ad allenare una squadra della nona divisione inglese, prima di tornare in patria e trasformare quella passione in una vera professione. Da lì cominciò una carriera internazionale che lo portò a vincere in Lettonia, Bulgaria e Croazia, fino alla grande occasione in Azerbaigian. Con il Sabah è arrivata la sua impresa più prestigiosa. La formazione azera ha superato tutte e quattro le fasi eliminatorie, diventando la prima squadra del Paese a riuscirci e facendo di Dambrauskas il primo allenatore lituano a raggiungere la Champions. Il percorso è passato dalle sfide contro The New Saints, KuPS e Aarhus, prima dell’ultimo ostacolo, l’Hapoel Beer-Sheva.

Dopo il ko per 2-1 all’andata, la qualificazione sembrava complicarsi ulteriormente. Invece il Sabah ha ribaltato tutto al ritorno, conquistando uno storico accesso alla fase principale dopo aver già vinto campionato e Coppa nazionale. Ora arriva anche il premio più suggestivo: nella nuova Champions ospiterà il Napoli. Insomma, da concorrente televisivo a protagonista del calcio europeo: la storia di Dambrauskas non poteva avere un palcoscenico migliore.

Lione-Fenerbahce, Guendouzi fa scattare la rissa: succede di tutto in campo

È finita con una rissa generale, dopo una partita già carica di tensione. Lione-Fenerbahce, playoff di Cha...
tag
champions league
sabah
valdas dambrauskas

Tutti gli accoppiamenti Champions League, il sorteggio: ecco il cammino delle italiane

Tensione alle stelle Lione-Fenerbahce, Guendouzi fa scattare la rissa: succede di tutto in campo

Si entra nel vivo In Champions c'è pure il milionario

ti potrebbero interessare

Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, al Milan circa 45 milioni di euro

Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, al Milan circa 45 milioni di euro

Redazione
Milan, Leao addio? Chi può rimpiazzarlo, il nome

Milan, Leao addio? Chi può rimpiazzarlo, il nome

Lorenzo Pastuglia
Juventus, Franck Kessié a un passo: cosa manca per chiudere

Juventus, Franck Kessié a un passo: cosa manca per chiudere

Lorenzo Pastuglia
Europa League, i sorteggi: Milan, è dura. Juve in discesa

Europa League, i sorteggi: Milan, è dura. Juve in discesa