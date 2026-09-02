Nuova Serie A: zero rigori, zero Var, zero 0-0

Cose nuove e belle si intravedono in Serie A. L’età media delle formazioni iniziali è scesa di un anno rispetto alla stagione passata: 25,57 contro 26,54. Più giovani in campo dall’inizio, titolari, quindi con responsabilità e fiducia. Sono ben 14 i giocatori che non hanno ancora compiuto 20 anni ad aver esordito nelle prime due giornate di campionato: più di un’intera formazione. La Serie A sta capendo di poter essere un laboratorio del talento? Speriamo. Laboratorio di gioco lo è stata qualche anno fa ed è una vocazione che sembra poter tornare. Si sono viste squadre ancora acerbe, ma interessanti. Ne è conseguito subito un risultato generale: la sparizione dello 0-0. Lo scorso anno ce n’era stato almeno uno nelle prime nove giornate.

Non accadeva dal 2020/21, quando anche la terza giornata fu senza: un ritorno al futuro. Rigori assegnati finora? Zero. Non succedeva da 18 anni. Lo scorso anno dopo due giornate furono 3. I famosi “rigorini”. Un passo avanti considerando che abbiamo mandato agli archivi un lustro di campionati da record in materia di rigori rispetto alle altre leghe europee. Sono zero perché non si vanno a cercare i fotogrammi al Var. Giusto così, ma non esageriamo al contrario: la tecnologia rimanga accesa nelle menti degli umani per gli episodi che lo richiedono. Le nuove regole funzionano e piacciono a tutti. Si gioca in media 5’ in più. Avanti, perché solo continuando così possiamo abituare le nostre squadre al calcio contemporaneo, allenandole per l’Europa che lo scorso anno ci ha rispedito a casa a studiare. Il gol di Samardzic ha portato ben sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio. Non succedeva dalla stagione 1954/55. A 4 punti seguono Como e Udinese, il cui pareggio è l’unico sulle venti partite finora disputate. Meno “X” significa più ricerca della vittoria. Più gioco offensivo e meno speculazione. In pratica, e speriamo in definitiva, più calcio.