Giampaolo nella storia: la Cremonese batte il Parma ma lo esonerano lo stesso

Parma-Cremonese ha aperto il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ed è terminata con un risultato sorprendente. Al Tardini è infatti stata la Cremonese ad avere la meglio per 2-0 (agli ottavi troverà il Como). Decisive le reti segnate da Lottici Tessadri e Licina, entrambe nel primo tempo.

Alla sorpresa in campo è seguito un clamoroso colpo di scena fuori dal campo: nonostante il successo, Marco Giampaolo da oggi non è più l'allenatore della Cremonese. Il club lombardo evidentemente aveva già deciso di cacciare il tecnico 59enne dopo le sconfitte nelle prime due giornate di B. In serata è arrivato l'annuncio con il ringraziamento all'allenatore e al suo staff "per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Per la successione è in pole Fabio Pecchia che ha già allenato a Cremona nel 2021 e 2022. "Il Maestro" Giampaolo era arrivato a Cremona pochi mesi fa, subentrando a Nicola per cercare la salvezza in Serie A. Missione fallita, ma dopo la retrocessione era arrivata la conferma appena lo scorso giugno.

Altra beffa per Giampaolo, non proprio fortunatissimo. E dire che il risultato del Tardini non è stato casuale ma ha rispecchiato l’andamento della partita, con gli ospiti che hanno creato diverse occasioni importanti e i padroni di casa che invece sono apparsi un po’ troppo spenti.

Per il Parma si tratta di un incontro da dimenticare in fretta, dopo due giornate di campionato in cui non ha conquistato punti e non ha neanche trovato la via della rete. Oggi il programma dei sedicesimi di finale prosegue con Sassuolo-Frosinone (ore 15, diretta Italia 1) e Udinese-Venezia (ore 18, diretta Italia 1). Domani invece toccherà a Palermo-Mantova (ore 18, diretta Italia 1), due squadre con il vento in poppa grazie a un’eccellente avvio di stagione: entrambe hanno vinto le prime due partite della Serie B, ma soprattutto hanno eliminato una squadra di Serie A nel turno precedente (Lecce il Palermo, addirittura Lazio il Mantova). Domani sera si disputerà poi Cagliari-Verona (ore 21, diretta Italia 1).