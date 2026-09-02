Ranucci, Sallusti a 4 di Sera: "Non lo escluderei", cosa può accadere

E ora Sigfrido Ranucci che farà? Dopo il caso Lavitola, la rimozione da Report e gli insulti all'indirizzo dei suoi successori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, davvero il giornalista si butterà in politica (come voleva l'amico Valter…)? Se ne discute a 4 di Sera, su Rete 4.



"Abbiamo visto entrare in politica personaggi come la Salis, non quella di Genova, ma quell'altra", suggerisce Alessandro Sallusti, direttore di Libero ospite di Paolo Del Debbio in studio. "Abbiamo visto entrare in politica Sumahoro, abbiamo visto entrare in politica dei personaggi che la sinistra, quel tipo di sinistra, parliamo della sinistra di Fratoianni e Bonelli per intenderci, aveva eletto a eroi, persone fantastiche. E credo che Ranucci stia facendo lo stesso percorso. Quindi non lo escluderei".

Matteo Pucciarelli di Repubblica concorda su un punto: "Io penso che Ranucci possa anche scendere in politica come hanno fatto tanti giornalisti, tante giornaliste, tante persone di tante professioni diverse". Quindi l'attacco: "Penso anche che il fatto che la destra, la politica di destra lo abbia messo nel mirino in qualche modo lo sta favorendo in questo disegno, perché non possiamo far finta che non sia così, cioè Ranucci è stato eletto a bersaglio, io con questo non voglio poi entrare nelle dinamiche degli errori che può aver fatto, delle cose fuori contesto che può aver detto, perché qua ne possiamo parlare liberamente. Su questo bisogna essere laici, però credo anche che non possiamo far finta di non capire che dietro a questa vicenda di Ranucci c'è stato un disegno comunque politico per colpire non tanto e solo Ranucci, ma quel tipo di giornalismo che comunque dà fastidio non solo alla politica dal mio punto di vista, anche ai poteri economici di questo paese".

Il tema del complottone torna anche nelle parole di Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle: "Se Ranucci potesse scegliere in questo momento vorrebbe continuare a fare il giornalista d'inchiesta e la questione Ranucci a me non mi appassiona particolarmente per Ranucci ma mi appassiona per la difesa di Report che in questi giorni stanno facendo passare come una trasmissione che ha sempre danneggiato la destra. Io ricordo che Report ha fatto le pulci a tutti, ha fatto sparire un partito come l'Italia dei Valori che non stava a destra, ha condotto un'indagine su Renzi sull'autostrada che non era di destra, quindi ha sempre disturbato tutti. A me è la salvaguardia di Report che interessa tanto. So che Ranucci non ha mai avuto dialoghi con il Movimento 5 Stelle in tal senso quindi questo posso dirlo, credo che lo abbia già detto anche il Presidente Conte, però riparto dalla sua prima affermazione: Ranucci e Vannacci in questo momento secondo me non sono le cose più importanti di questo Paese".