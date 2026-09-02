Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

I magistrati e la tela di Penelope

di Alessandro Sallustimercoledì 2 settembre 2026
toghe

toghe (Archivio)

2' di lettura

“Così è davvero difficile andare avanti” commenta sconsolata Giorgia Meloni saputo che un solerte giudice di Torino ha rimesso in libertà dopo poche ore un cittadino bengalese che aveva provato a violentare in un negozio una ragazzina di tredici anni. Ed ha ragione la premier a sentirsi un po’ Penelope, con la differenza che lei di giorno tesse una tela – quella del rigore e della sicurezza – che poi non lei ma altri, tipo il giudice torinese in questione, regolarmente disfano non si capisce a pro di chi. Il violentatore è stato scarcerato perché, a detta del Gip, si sarebbe dimostrato “collaborativo” e questo nonostante le telecamere del negozio avessero immortalato un suo precedente tentativo con un’altra ragazza.

Adesso la questione centrale non è che fine farà il maniaco, peraltro titolare di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” (sarebbe interessante sapere da chi deve essere protetto oltre che da se stesso) bensì che fine farà il magistrato responsabile di tanta scelleratezza. E qui entriamo nel buco nero dell’autogoverno dei magistrati sulle questioni disciplinari che la riforma della giustizia bocciata dagli italiani avrebbe radicalmente cambiato. Già, perché se tutto va come è sempre è andato al giudice non succederà assolutamente nulla o giù di lì salvo poi pontificare “che questo governo non fa nulla per la sicurezza dei cittadini”.

Il fronte del no alla riforma della giustizia – e all’impunità dei magistrati che sbagliano – si impose con lo slogan “giù le mani dalla Costituzione”. Bene, noi continuiamo a pensare che sia più importante “giù le mani dalle donne, soprattutto se ragazzine”, come del resto è scritto nella Costituzione stessa, senza tentennamenti o attenuanti più o meno etniche. Qui non servono più le parole, servono fatti e servono subito su entrambi i fronti (del violentatore e del Gip dal grande cuore e poco cervello).

tag
giustizia
stupro

Gli abissi dell'umanità Ceuta, marocchino 17enne stupra 4 bimbi tra i 10 e gli 11 anni

Orrore su orrore Torino, stupra una 13enne in un minimarket: il giudice lo rimette in libertà. Nordio manda gli ispettori

Stupri e invasione Ceuta, le minorenni violentate? L'orrore del migrante: "Colpa dei loro genitori"

ti potrebbero interessare

Mestre, giallo dei finanziamenti per la grande moschea: si muove la Finanza

Mestre, giallo dei finanziamenti per la grande moschea: si muove la Finanza

Serenella Bettin
Giorgia Meloni, a 2 giorni dal record storico altra mazzata per Schlein e Conte: ecco il report

Giorgia Meloni, a 2 giorni dal record storico altra mazzata per Schlein e Conte: ecco il report

L'aria che tira, Procaccini spiana Fubini: "Se toccano il mito Pedro Sanchez..."

L'aria che tira, Procaccini spiana Fubini: "Se toccano il mito Pedro Sanchez..."

Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile"

Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile"

Redazione