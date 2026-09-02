Ferrari in pista a Monza con un omaggio a Schumi

La Formula 1 torna in Italia con la settimana più glamour e attesa di tutte, quella del Gran Premio di Monza. Cresce l’attesa per un’edizione che si annuncia da record e che, dal 3 al 6 settembre, porterà a Monza un pubblico e un’attenzione senza precedenti.

L’appuntamento sul circuito brianzolo arriva nel momento più caldo della stagione, con Kimi Antonelli al comando del Mondiale e una Ferrari competitiva pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa. Un’edizione speciale, dunque, per l’Autodromo Nazionale Monza, che si prepara a vivere uno dei Gran Premi più attesi degli ultimi anni. La scuderia di Maranello ha annunciato che le SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno a Monza con una livrea speciale ispirata alla Ferrari F310 con la quale Michael Schumacher iniziò la propria avventura nel 1996, vincendo proprio il Gp d’Italia: la vettura sarà prevalentemente rossa, con alcuni elementi bianchi sulle ali, insieme al nero. Inoltre presso la sede dell’Automobile Club di Milano sarà esposta per l’occasione anche la Ferrari F399 - la monoposto con cui Schumacher, uno dei due piloti che ha vinto più titoli mondiali della storia, Eddie Irvine e Mika Salo conquistarono il titolo mondiale Costruttori che mancava alla scuderia di Maranello dal 1983.

«La settimana di Monza è speciale per tutti gli italiani, parlare del Gran Premio d’Italia è parlare di una parte significativa della storia del nostro sport. C’è una passione che continua a rinnovarsi e a crescere, con generazioni diverse e sempre più giovani. L’ennesimo sold out conferma il grande lavoro fatto e il legame tra Monza e la Formula 1», ha dichiarato Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 in occasione della presentazione del GP, che si è tenuta nella giornata di ieri.