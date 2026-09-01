Mestre, giallo dei finanziamenti per la grande moschea: si muove la Finanza

Se non fosse vero, ci sarebbe da ridere. Il capo della comunità dei bengalesi di Mestre, Prince Howlader, ieri mattina in diretta a L’aria che tira, su La7, alla domanda sulla mancata pubblicazione dei bilanci della sua associazione, dopo la notizia data da noi ieri su Libero, rispondeva di essere nel giusto perché aveva mandato le ricevute dei bonifici a Mediaset. E che la sua è una associazione privata e quindi non è tenuta a pubblicare alcun bilancio. Embè no. Non è proprio così.

Partiamo da un fatto certo. Prince è a capo di una associazione che si chiama “Giovani per l’umanità”. Questa ha raccolto dei fondi per la costruzione della moschea di via Giustizia, che i musulmani avrebbero voluto erigere, ma per la quale hanno ottenuto il niet del sindaco di Venezia Simone Venturini. E questa associazione, siccome iscritta al Runts (registro unico nazionale terzo settore) dal 2022, è tenuta per legge a pubblicare i bilanci.