Lautaro fa godere gli interisti: "Barcellona? Tutto vero, ma..."

Nei giorni scorsi si era tanto parlato di un clamoroso addio all'Inter di Lautaro Martinez, con destinazione Barcellona. Quanto di vero ci fosse in quelle indiscrezioni, però, non era dato sapere. Almeno fino a ieri, quando l'argentino stesso ha deciso di fare chiarezza. In occasione del Gran Galà del calcio, tenutosi al Teatro della Scala di Milano, l'attaccante nerazzurro ha infatti fugato ogni dubbio ai microfoni di Sky.

"Quando arrivano queste offerte e queste chiamate fa sempre piacere, perché uno lavora per stare al top. Le voci erano vere, ma io ho le idee ben chiare: ho voluto rimanere qui, con i miei compagni e con questi tifosi magnifici", ha chiarito Lautaro. Che poi ha aggiunto: "Io rimarrei per sempre. Finché mi vorranno e servirò a questa squadra, io resterò qui. Poi nel calcio lo sappiamo, quando non servi più ti mandano via. Ma la mia volontà è chiara".