Report pronto alla messa in onda, si oppone solo Ranucci: il retroscena

Alla fine si è scoperto che la traditrice, Giulia Presutti, tiene a Report più di Sigfrido Ranucci. Quando ha capito di essere lei il problema alla ripresa del programma a novembre, la giornalista ha fatto il passo indietro e ha rinunciato alla conduzione. Brava. Ora toccherebbe a Sigfrido il gesto eroico di accettare che non è più lui l’uomo adatto ad andare avanti. Molta parte della sua redazione, che è invero piuttosto balcanizzata a causa della sua mala opera, lo ha capito da un pezzo. Non però il vicedirettore Rai, il cui mantra è ormai muoia Sigfrido con tutti i filistei. Ogni sua mossa risponde alla logica: senza di me, Report non si ha da fare. Anche l’ipotesi di uno slittamento dell’inizio della trasmissione a gennaio, ventilata dalla stampa amica dell’ex conduttore, e a cui la redazione ha ribadito ieri di essere contraria, sarebbe funzionale solo ai suoi interessi. Il giornalista è convinto di vincere il ricorso alla magistratura contro la sua sospensione e punta a essere reintegrato prima che il programma riparta. Se la partenza slitta, diventa tutto più facile per lui.

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L’incontro avvenuto ieri tra la redazione di Report e il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, ha però deluso l’ex conduttore. Il passo indietro di Presutti, che ha attaccato grossolanamente, è per lui una vittoria di Pirro. L’appuntamento tra la redazione e i vertici Rai è stata una sorta di assemblea con punte di autocoscienza. Durata un’ora, è andata meglio del previsto per l’azienda. Gli inviati hanno subito dichiarato che «è stato aperto un canale di dialogo con la Rai» e che l’obiettivo è andare in onda l’8 novembre, come previsto, senza slittamenti. REDAZIONE E PRETESE Il punto è che la redazione, checché se ne dica, non è pronta a immolarsi per Sigfrido. Ha le sue pretese, e il direttore degli Approfondimenti si è preso un pugno d’ore per rispondere, per potersi confrontare prima con l’amministratore delegato, Giampaolo Rossi. Non ha un piccolo peso nella vicenda la lettera che da due mesi giace sul tavolo di Corsini con la quale tutti, a eccezione di un pugno di giornalisti, esprimono le loro perplessità sulla vicenda di Valter Lavitola, descrivono il conduttore come una sorta di dittatore, per di più dai modi sgradevoli, e si dicono pronti ad andare avanti senza di lui, di fatto sfiduciandolo.

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Logico. Bisogna tornare a lavorare e tutelare il marchio Report, il che significa anche partire a scadenza: questo è l’interesse comune di azienda e giornalisti, opposto solo a quello dell’ex condutture. I duri e puri, che però sarebbe sbagliato definire dalla sua parte, perché in realtà stanno solo dalla loro, di fatto sono tre. Giorgio Mottola, che aspira a sostituire Sigfrido e che può permettersi di lasciare il programma, se sono vere le voci che riportano di un’offerta Mediaset per fare la Iena; massimo rispetto, ma... Giulia Innocenzi, la giornalista per nomina del padre-padrone, visto che non è iscritta all’Ordine, e che può permettersi di fare l’idealista e puntare solo sulla sua immagine di pasionaria con scarpe Caovilla. Paolo Mondani, che però ha il lusso di essere in meritata pensione. Gli altri sono allo sbando, con una pallida divisione tra interni, pronti a partire a ogni condizione, e inviati, che avanzano pretese. Questa la grande spaccatura, all’interno della quale, ciascuno, sui due fronti, ha una posizione individuale.

Follow the money, insomma: segui il denaro, se vuoi capire. Ranucci è senza conduzione, ma i suoi emolumenti Rai vicini ai 240mila euro, il massimo possibile dopo il tetto degli stipendi pubblici messo per volontà dei grillini, sono blindati. L’azienda non pensa neppure di toccarli e tutte le tre offerte che sono state fatte al giornalista (corrispondenza all’estero, vicedirezione del Tg3 o di Rainews) garantiscono la somma. Diverso è per quella che il conduttore chiama “la sua squadra”, dando al pronome possessivo una valenza che nella realtà non ha. I collaboratori esterni, ai quali viale Mazzini versa circa 4 milioni di euro l’anno - ma Report è una macchina che ne costa molto di più - hanno contratti che scadono tra un anno e, se lasciano la trasmissione come hanno minacciato, non solo perdono quei soldi, ma devono anche pagare delle penali. Quanto alla trentina di interni Rai che fanno parte della squadra, facendo naturalmente lievitare il costo del programma, sanno cosa lasciano ma non cosa potrebbero trovare.

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