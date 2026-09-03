Us Open, Sabalenka si scaglia contro il giornalista: "Ma che domanda è? Siete una barzelletta"

Nonostante la comoda vittoria per 6-2 6-4 contro la colombiana Camila Osorio al primo turno degli Us Open, Aryna Sabalenka ha dovuto affrontare una conferenza stampa post partita piuttosto movimentata. In particolare, a far perdere la pazienza alla tennista bielorussa - numero 1 del ranking WTA - una domanda relativa ai tanti impegni extra campo che, secondo il giornalista, sarebbero stati motivo di distrazione dal torneo.
"Sono curioso - chiede il giornalista - come trovi il tuo umore ora che il torneo è iniziato? Ovviamente la settimana scorsa ci sono state un sacco di feste, divertimento e cose del genere…". Aryna non gli fa nemmeno finire la domanda e sbotta: "Voi ragazzi siete una barzelletta. ‘Feste, divertimento'. Ma perché dovresti dire una cosa del genere? Perché dovresti anche solo pensarlo? Cioè, che razza di domanda è? Solo perché ho pubblicato alcune attività con i brand pensi che io abbia fatto festa".
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A far innervosire Sabalenka, però, era stata già un'altra domanda. Poco prima, un giornalista le aveva chiesto quale campo preferisse tra l'Ashe e l'Armstrong e anche in quel caso la bielorussa non l'aveva presa benissimo: "Adoro il modo in cui vi inventate questi dati statistici a caso, ma che domanda è?". Insomma, nonostante la netta vittoria, Aryna è arrivata in sala stampa tutt'altro che serena. Meglio non immaginare cosa sarebbe successo in caso di sconfitta...