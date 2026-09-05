Vannacci, l'allarme del generale Camporini: "Le sue forze armate sono un pericolo"

Vincenzo Camporini non si dà pace. Il fatto che Futuro Nazionale - il partito di Roberto Vannacci - continui a registrare certi numeri nei sondaggi politici (7,9% dice l'ultima rilevazione YouTrend) lo sconvolge. "Sono allibito, francamente", dice a Il Foglio l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. "Pensare - continua - che un elettore su dieci veda con simpatia certi atteggiamenti estremi, a volte anche grotteschi mi lascia senza parole".
Il generale viene poi interpellato sulla decisione della Procura militare di Roma di disporre accertamenti preliminari sulla posizione di appartenenti alle Forze armate all’interno della struttura organizzativa di Futuro nazionale, allo scopo di verificare l’eventuale sussistenza di fatti di competenza della giurisdizione militare. Insomma, "ci sono altri Vannacci nelle forze armate?".
Militari nel partito di Vannacci, la Procura Militare dispone accertamentiLa Procura Militare di Roma precisa che "non ha avviato alcuna indagine nei confronti del generale Roberto Vannacci...
La risposta di Camporini è chiara: "La mia esperienza in decenni di lavoro non mi ha mai fatto pensare a una deriva politica generalizzata: l’ho visto nell’Aeronautica, nell’ambito delle interforze. Ho sempre testimoniato una sostanziale neutralità, assolutamente in linea con quanto previsto dalla Costituzione. I membri delle forze armate non devono soltanto essere privi di qualsiasi orientamento politico, ma anche essere percepiti come tali: credo che sia un fatto etico prima che giuridico".
Tornando alla politica, il generale si sbilancia: "[Con Vannacci] Rischiamo l’ingovernabilità. Ma anche allo stato attuale: una destra amputata della quota attribuita a Vannacci non ha più i numeri. Formare un governo con lui, a mio avviso, è impensabile per qualunque forza politica. Mentre a sinistra continuano a baloccarsi su questioni di poco conto. Prevedo grossi problemi".
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Passando, infine, alla questione sollevata qualche giorno fa da un articolo del Financial Times - che aveva definito Vannacci "cavallo di Troia della Russia in Italia" - Camporini vuole vederci chiaro: "La crescita di alcuni movimenti politici, la loro sostenibilità anche economica – non solo Futuro nazionale, non solo in Italia – lascia un po’ perplessi. Credo che ci sia il dovere, da parte di chi ne ha l’autorità, di indagare a fondo su eventuali finanziamenti impropri: da dove sono venuti, come possono essere giustificati. È questione di chiarezza democratica. Voglio scongiurare l’ipotesi delle interferenze esterne, prima di tutto".