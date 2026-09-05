Vannacci, l'allarme del generale Camporini: "Le sue forze armate sono un pericolo"

Tornando alla politica, il generale si sbilancia: "[Con Vannacci] Rischiamo l’ingovernabilità . Ma anche allo stato attuale: una destra amputata della quota attribuita a Vannacci non ha più i numeri. Formare un governo con lui, a mio avviso, è impensabile per qualunque forza politica. Mentre a sinistra continuano a baloccarsi su questioni di poco conto. Prevedo grossi problemi".

La risposta di Camporini è chiara: "La mia esperienza in decenni di lavoro non mi ha mai fatto pensare a una deriva politica generalizzata: l’ho visto nell’Aeronautica, nell’ambito delle interforze. Ho sempre testimoniato una sostanziale neutralità , assolutamente in linea con quanto previsto dalla Costituzione. I membri delle forze armate non devono soltanto essere privi di qualsiasi orientamento politico, ma anche essere percepiti come tali: credo che sia un fatto etico prima che giuridico".

Passando, infine, alla questione sollevata qualche giorno fa da un articolo del Financial Times - che aveva definito Vannacci "cavallo di Troia della Russia in Italia" - Camporini vuole vederci chiaro: "La crescita di alcuni movimenti politici, la loro sostenibilità anche economica – non solo Futuro nazionale, non solo in Italia – lascia un po’ perplessi. Credo che ci sia il dovere, da parte di chi ne ha l’autorità, di indagare a fondo su eventuali finanziamenti impropri: da dove sono venuti, come possono essere giustificati. È questione di chiarezza democratica. Voglio scongiurare l’ipotesi delle interferenze esterne, prima di tutto".