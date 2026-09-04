Kimi Antonelli incastrato dai paparazzi: chi è la sua nuova fiamma

Proprio nei giorni dell'attesissimo Gp di Monza, Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, finisce al centro del gossip. Già, il baby-fenomeno della Mercedes avrebbe un nuovo amore. Lei è Suami di Tavi, con la quale è stato pizzicato dai paparazzi di Chi, che hanno poi scodellato le foto dei due, prima in Sardegna e poi al Tigullio.
Dalla Costa Smeralda alla Liguria, dunque, gli indizi si susseguono. L'ultimo avvistamento è stato a Portofino, dove il pilota ha trascorso alcune ore insieme alla ventenne milanese, studentessa e, almeno ad oggi, molto riservata. Scenario dell'incontro, l'esclusivo Hotel Splendido, affacciato sulla Baia Cannone e meta prediletta da celebrità e personaggi del jet set.
Antonelli e Suami sono stati pizzicati e fotografati durante un pranzo in un ristorante della località ligure. Sorrisi, sguardi e una certa sintonia. Un menù perfetto per alimentare e rilanciare le voci su una frequentazione che, però, non è stata confermata dai diretti interessati.
Il primo avvistamento di coppia risale all'inizio di agosto, in questo caso in Sardegna, quando Kimi era stato fotografata con una ragazza la cui identità non era stata resa nota. A rivelarne il nome ci ha pensato il rotocalco Oggi. Resta infine un dettaglio social: Antonelli e Suami non si seguono su Instagram. Un particolare che, forse, rivela la volontà di tenere lontana dai riflettori la loro (eventuale) liaison.
Kimi Antonelli, "così a 10 anni ho capito che era speciale". La rivelazione del papàPer Marco Antonelli, vedere suo figlio in cima al Mondiale di Formula 1 ha ancora qualcosa di surreale. Per il mondo &eg...
Per il pilota Mercedes potrebbe essersi aperta una nuova pagina nella sua vita sentimentale, il tutto dopo la fine della relazione con Eliska Babickova, giovane pilota ceca con cui ha fatto coppia dal 2023 all'inizio di quest'anno, quando i due hanno separato i loro destini.