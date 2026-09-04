Kimi Antonelli incastrato dai paparazzi: chi è la sua nuova fiamma

Proprio nei giorni dell'attesissimo Gp di Monza, Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, finisce al centro del gossip. Già, il baby-fenomeno della Mercedes avrebbe un nuovo amore. Lei è Suami di Tavi, con la quale è stato pizzicato dai paparazzi di Chi, che hanno poi scodellato le foto dei due, prima in Sardegna e poi al Tigullio.

Dalla Costa Smeralda alla Liguria, dunque, gli indizi si susseguono. L'ultimo avvistamento è stato a Portofino, dove il pilota ha trascorso alcune ore insieme alla ventenne milanese, studentessa e, almeno ad oggi, molto riservata. Scenario dell'incontro, l'esclusivo Hotel Splendido, affacciato sulla Baia Cannone e meta prediletta da celebrità e personaggi del jet set.

Antonelli e Suami sono stati pizzicati e fotografati durante un pranzo in un ristorante della località ligure. Sorrisi, sguardi e una certa sintonia. Un menù perfetto per alimentare e rilanciare le voci su una frequentazione che, però, non è stata confermata dai diretti interessati.