Gp Monza, "protocollo Heat Hazard": la gara stravolta per il caldo

A Monza, in occasione del GP d'Italia di Formula 1 2026, sarà applicato l'Heat Hazard, un protocollo pensato per contrastare il caldo. La decisione è stata comunicata dalla FIA alle squadre giovedì mattina. Il servizio meteorologico ufficiale ha infatti previsto un Heat Index superiore ai 31 °C durante la gara di domenica a Monza.

Il protocollo è nato in seguito al GP del Qatar 2023, quando i piloti gareggiarono in condizioni meteorologiche estreme. Negli anni successivi è stato perfezionato, fino a entrare a tutti gli effetti nel regolamento della Formula 1. Nel 2026, la soglia che stabilisce quando attivarlo non è legata esclusivamente alla temperatura dell'aria: l'articolo B1.5.10 considera l'indice di calore, che tiene conto anche dell'umidità, e permette inoltre al Race Director di dichiarare l'emergenza a propria discrezione.