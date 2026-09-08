Juventus, emergenza totale: si ferma anche Locatelli. E ora chi gioca?

La Juventus perde anche Manuel Locatelli. Il capitano bianconero è alle prese con un problema al ginocchio accusato durante il pareggio contro il Milan e gli esami svolti al J Medical hanno evidenziato un possibile coinvolgimento del menisco. Sono in corso ulteriori valutazioni, con l’ipotesi dell’intervento chirurgico ancora sul tavolo e quella di una terapia conservativa che resta una possibile alternativa.
Per Luciano Spalletti è un'altra tegola pesante, soprattutto perché arriva in un momento in cui l'infermeria bianconera è già affollata. Locatelli rischia infatti di aggiungersi a Kenan Yildiz e Khephren Thuram, entrambi reduci da un intervento. Il turco, operato al quinto metatarso del piede sinistro, dovrebbe rientrare verso la fine di novembre, mentre il centrocampista francese, sottoposto ad artroscopia al ginocchio, è atteso soltanto nel gennaio 2027.
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Il problema per Spalletti riguarda soprattutto il centrocampo. Contro il Milan la Juventus aveva già sette indisponibili e ora anche il capitano rischia di fermarsi. In vista della trasferta contro il Sassuolo del 13 settembre, il tecnico spera almeno di recuperare Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Matar Sarr, ma la situazione resta tutt'altro che semplice.
Non ci sono soltanto loro però da monitorare. Juan Cabal dovrebbe tornare nel giro di un mese, mentre Jeff Ekhator dovrà affrontare uno stop più lungo: almeno 50 giorni dopo il nuovo problema muscolare. Una situazione paradossale per la Juventus, che soltanto poche settimane fa sembrava avere abbondanza soprattutto in mezzo al campo. Ora, invece, Spalletti rischia di ritrovarsi con le scelte ridotte all'osso proprio nel reparto che avrebbe dovuto offrirgli più soluzioni. E la trasferta di Reggio Emilia arriva già con un'altra emergenza da gestire.