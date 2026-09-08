Juventus, emergenza totale: si ferma anche Locatelli. E ora chi gioca?

La Juventus perde anche Manuel Locatelli. Il capitano bianconero è alle prese con un problema al ginocchio accusato durante il pareggio contro il Milan e gli esami svolti al J Medical hanno evidenziato un possibile coinvolgimento del menisco. Sono in corso ulteriori valutazioni, con l’ipotesi dell’intervento chirurgico ancora sul tavolo e quella di una terapia conservativa che resta una possibile alternativa.

Per Luciano Spalletti è un'altra tegola pesante, soprattutto perché arriva in un momento in cui l'infermeria bianconera è già affollata. Locatelli rischia infatti di aggiungersi a Kenan Yildiz e Khephren Thuram, entrambi reduci da un intervento. Il turco, operato al quinto metatarso del piede sinistro, dovrebbe rientrare verso la fine di novembre, mentre il centrocampista francese, sottoposto ad artroscopia al ginocchio, è atteso soltanto nel gennaio 2027.