Inter, Chivu punge Mourinho: "Chiedetelo a lui"

"Bisognerebbe chiedere a Mourinho se desiderava che l’Inter vincesse la Champions". Cristian Chivu risponde così quando gli viene chiesto delle parole dello Special One, secondo cui sarebbe "strano che l’Inter non abbia vinto la Champions di recente". Una risposta che sa di provocazione, ma che non cancella l'affetto e la riconoscenza dell'attuale tecnico nerazzurro per l'allenatore con cui nel 2010 conquistò il Triplete. Chivu e Mourinho hanno condiviso uno dei momenti più importanti della storia interista. Il rumeno era in campo nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco e giocò da titolare per 79 minuti, prima di festeggiare negli spogliatoi anche con una sigaretta diventata ormai un'immagine simbolica di quella notte.

"È una persona speciale che ho avuto l’onore di incontrare — è il racconto di Chivu — Mi ha dato una mano in un momento difficile della mia vita e non lo dimentico”. Il ritorno al Bernabeu riporta inevitabilmente quei ricordi, ma oggi il contesto è completamente diverso: "Giocare qui è sempre un onore, e lo stadio è ancora più bello di prima, più moderno". E proprio qui l'Inter vuole cominciare il nuovo cammino europeo con ambizioni importanti: "Abbiamo l’obbligo di scrivere pagine importanti della storia del club. Nel 2010 è stato fantastico”.