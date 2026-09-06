Report, il metodo-Ranucci: l'assessore-capotreno a cui ha rovinato la vita

«Report aveva chiamato la mia segretaria, Lorenza, dicendo una cosa diversa. “Assessore, guardi che le vogliono fare un’intervista al Bentegodi (lo stadio di Verona, ndr) sulle realtà sportive della città”. Io avevo la delega allo Sport. Dopo aver chiesto al mio dirigente ho accettato. Vado là, inizia l’intervista e Ranucci, che neanche conoscevo perché non conduceva lui il programma, dopo due minuti comincia a domandarmi tutt’altro: di presunti voti di scambio, rapporti con la ‘ndrangheta, di una denuncia per violenza carnale su una signora rumena peraltro già archiviata tre anni prima in appena venti giorni... Solo allora Ranucci mi ha detto che era lì per Report». Il programma era condotto da Milena Gabanelli.

La redazione di Report ha «spalle d’acciaio e schiena dritta» ha tuonato ieri pomeriggio Sigfrido Ranu...

IN FUGA DAI COMPAGNI

Era il 10 febbraio 2014. La puntata è andata in onda due mesi dopo. Marco Giorlo, allora 58enne, era assessore della giunta di Verona guidata dall’ex leghista Flavio Tosi. Prima di fare l’assessore faceva il capotreno. Lo ha fatto per quarantun anni. È stato a lungo sindacalista della Cgil. «Ma dalla sinistra sono scappato: sono stato eletto con la Margherita, con l’Ulivo, e fatalità quando sono andato col centrodestra è cominciato tutto...».

Giorlo è nato a Milano, ha origini calabresi, vive a Verona dal 1970 e in questa vicenda non ha perso solo 80mila euro, le spese per l’avvocato e i mancati stipendi da assessore, carica da cui si è dovuto dimettere travolto dall’indagine mediatico-giudiziaria. Si è separato dalla moglie. E in città, per i suoi detrattori, è rimasto “il mafioso”. «Questa storia mi ha sfasciato. Qualcuno mi tratta ancora come un appestato. A me, che mio padre ha fatto il carabiniere e il vigile urbano a Bardolino, sul lago di Garda».

La vicenda inizia così. «Report aveva appena ricevuto una segnalazione sul mio conto: dei politici locali, tra cui un avvocato che poi sarebbe diventato l’avvocato di Ranucci, avevano presentato un esposto in procura contro di me dicendo di aver ricevuto a loro volta quelle informazioni da altre persone». Siamo a dicembre 2013. Giorlo avrebbe saputo solo sei mesi dopo d’essere indagato: la legge lo prevede.