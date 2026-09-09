Real-Inter, Fabio Capello gela Bergomi in diretta: "Riguardati la partita"

"No, riguardati la partita, Beppe". Bastano cinque parole di Fabio Capello per accendere il confronto negli studi di Sky. Dall'altra parte c'è Beppe Bergomi, che poco prima aveva sostenuto l'esatto contrario: secondo l'ex difensore, infatti, l'Inter nel primo tempo aveva sfruttato eccome i cambi di gioco. Una lettura diversa della stessa partita, diventata rapidamente un botta e risposta in diretta televisiva. Il punto della discussione è l'atteggiamento tattico dei nerazzurri nella sconfitta per 2-1 al Bernabeu. Capello riconosce all'Inter una buona partenza e una netta superiorità nella prima fase della gara, ma contesta il modo in cui la squadra di Chivu ha cercato di sfruttare gli spazi concessi dal Real Madrid.

Secondo l'ex allenatore, i nerazzurri avrebbero dovuto insistere maggiormente sulle aperture laterali, soprattutto sfruttando la presenza di Diouf. "C'era un Real Madrid che non sapeva stare in campo, poteva fare quello che voleva — ha dichiarato a Sky — Non ha approfittato dell'occasione, soprattutto non ha approfittato della grande differenza che faceva Diouf in campo. Il quarto d'ora d'inizio della partita ha fatto quello che ha voluto l'Inter, ma ha giocato sempre con dei passaggini, senza cambi di gioco, quando avrebbe potuto farlo tranquillamente".

Una critica che Capello collega anche allo studio della partita. A suo giudizio, le precedenti gare del Real avevano già mostrato quanto la squadra potesse andare in difficoltà quando veniva attaccata sugli esterni: "Avendo visto le partite che il Real Madrid aveva giocato avanti in campionato, che è stato messo in crisi proprio con queste aperture, evidentemente la partita non è stata studiata in questo modo”. Bergomi di contro non nega che l'Inter avrebbe potuto ottenere qualcosa in più dalla serata, ma non concorda sulla lettura relativa ai cambi di gioco. L'ex capitano nerazzurro, presente al Bernabeu per commentare la sfida, sostiene infatti che quella soluzione sia stata utilizzata con frequenza, indicando proprio Diouf come uno degli uomini più incisivi della squadra di Chivu.

"In linea di principio ha ragione il mister, perché il Real Madrid le assenze, ma soprattutto nei cambi, li ha fatti anche in ritardo, ma prima o poi li ha dovuti fare José Mourinho e quindi effettivamente poi qualcosa ha pagato — le parole dello ‘Zio’ — Ma sul cambio di gioco, nel primo tempo l'Inter l'ha sfruttato tantissimo. Fatemi sottolineare la prestazione di Diouf, che finalmente l'Inter, se questo ragazzo continua questa crescita, ha un giocatore da uno contro uno, perché ha puntato tantissimo e quindi è stato molto bravo".

Ed è proprio qui che Capello interviene di nuovo, senza lasciare cadere la questione: "Beppe non hanno fatto cambi di campo e c'era lo spazio per farli, per andare rapidamente al cross vicino all'area di rigore”. Bergomi resta sulla propria posizione. Capello, invece, chiude il confronto con quella frase destinata a diventare il momento più curioso del dibattito: "No, riguardati la partita, Beppe”. La replica arriva immediata e senza tensione: "L'ho vista". Poche battute, ma sufficienti per fotografare due interpretazioni opposte.