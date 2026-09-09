Lo strafalcione della Piccolotti torna virale: "Glielo dobbiamo imparare"

C'è un video del 2024, oggi tornato virale, che spiega bene cos'è la sinistra. Protagonista Elisabetta Piccolotti. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, la stessa parte politica convinta che gli elettori di destra siano ignoranti ed economicamente in una situazione più complicata, incappa in uno strafalcione grammaticale da penna rossa. "Glielo dobbiamo imparare", disse lady Fratoianni dal palco della festa nazionale di Avs. "Tutto quello che Valditara ha messo in campo in questi mesi, ha questo sapore: ‘Gli studenti devono imparare a disciplinarsi e se non imparano a disciplinarsi glielo dobbiamo imparare con la repressione'".

Piccolotti senza limiti: "Uomini Putin in galassia Vannacci? Colpa di Meloni" In seguito a un articolo pubblicato da Repubblica, che rivelerebbe la presenza di "uomini premiati di Putin&qu...

Voilà la frase sgrammaticata finita sui social e rilanciata dalla Lega. Immediata la reazione degli utenti del web: "Alzati alle 6 e studia l’italiano", "Capra ignorante". Ma non finisce qui: "Se avesse detto ‘insegnare’ almeno sarebbe stato italiano", "Comunque, orrori linguistici a parte, qui c’è la conferma di dove sta il vero fascismo: all’estrema sinistra, nemmeno conosce la grammatica italiana… ma è intellettuale perché anti-italiana di sinistra …. vada a fare un giretto". "Gran bella figura", scrivono in molti. "Non si fa il parlamentare perché bravo ma perché non sai i congiuntivi, differenza fra imparare e insegnare e principalmente devi essere moglie o parente di un sinistroide". Un altro si domanda: "Bonaccini, sei proprio sicuro che gli ignoranti sono quelli di destra".

In Onda, Elisabetta Piccolotti ridicolizzata: "Non lo dica con quella faccia" "Follow the money", recita il saggio: per comprendere dei fenomeni, anche quelli politici, occorre partire da...