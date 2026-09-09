Caparezza-choc: "Non so che fine farò, lasciatemi andare"

Caparezza si prende una pausa? Sabato 5 settembre, davanti a circa 20mila persone alla Reggia di Caserta, il cantautore ha chiuso il tour legato all'album "Orbit Orbit" con un annuncio che ha lasciato di sasso i suoi fan: "Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità", ha ammesso il rapper pugliese. "È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare", sono state le parole riportate dal Fatto Quotidiano.