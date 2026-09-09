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Caparezza-choc: "Non so che fine farò, lasciatemi andare"

mercoledì 9 settembre 2026
Caparezza-choc: "Non so che fine farò, lasciatemi andare"

1' di lettura

Caparezza si prende una pausa? Sabato 5 settembre, davanti a circa 20mila persone alla Reggia di Caserta, il cantautore ha chiuso il tour legato all'album "Orbit Orbit" con un annuncio che ha lasciato di sasso i suoi fan: "Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità", ha ammesso il rapper pugliese. "È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare", sono state le parole riportate dal Fatto Quotidiano.

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E ancora: "Il mio consiglio è questo, non tenete le vostre idee dentro di voi, date loro corpo perché non ci sarà più tempo. Non c'è già più tempo". Caparezza non si è sbilanciato sulle motivazioni, ma non si esclude che le sue dichiarazioni siano legate all'acufene di cui l'artista soffre da anni, un disturbo uditivo che aveva già raccontato in musica e nelle interviste. 

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L'acufene è un disturbo che consiste nella percezione di un fastidioso rumore nelle orecchie o nella testa, che nella quasi totalità dei casi non ha alcuna sorgente sonora reale, né esterna né interna all'organismo, secondo quanto spiega il portale istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità. La percezione del disturbo varia molto da persona a persona: non tutti chi ne soffre lo considera un ostacolo alla vita quotidiana.

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caparezza

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