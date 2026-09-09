Carlos Alcaraz, sfogo estremo di Paolo Bertolucci: "Vergogna! Piano diabolico per uccidere il tennis"

Poi un secondo intervento, ancor più duro: " Vergogna! Chiedere ad un atleta di performare alle 3 di mattina significa perseguire un piano diabolico atto a distruggere il tennis. 1 anno senza Rune e Draper. Mesi ai box per Alcaraz, Musetti e Sinner. Mi raccomando, continuate così".

Carlos Alcaraz davanti a Jannik Sinner, anche quando il ranking dice il contrario. Juan Martin Del Potro non ha dubbi e ...

Il tema della sostenibilità del calendario è centrale, da tempo, nel dibattito sul futuro del tennis. Il numero folle di impegni e la necessità di giocare per gran parte dell'anno sono alla base del disagio degli atleti.

Lo stesso Alcaraz, pochi giorni prima dell'eliminazione, aveva annunciato la volontà di gestire diversamente la propria programmazione: "Vedendo quanto è fitto il calendario, ovviamente non avrei mai voluto avere una pausa del genere a causa di un infortunio. Però in futuro prenderò delle pause, anche piuttosto lunghe. Magari non quattro mesi, ma un mese o due, saltando alcuni tornei, perché è impossibile giocarli tutti. Stiamo vedendo tanti giocatori infortunarsi e tanti altri arrivare stanchi. Se non verrà fatto qualcosa, in futuro ne vedremo ancora di più", concludeva Carlos Alcaraz.