Dritto e rovescio, la rabbia di un cittadino: "Aggredito da immigrati perché 'italiano di mer*a"

Innanzitutto, ecco la storia di Nazareno: "Tornavo a casa. In un campetto pubblico in cui abbiamo incluso i ragazzi extracomunitari di seconda generazione. Maleducatissimi, davanti a bambini sono stati più volte ripresi. All'ultima volta che sono stati ripresi sono stato aggredito con un tirapugni e bottiglie rotte. Fortunatamente sono stati fermati dalle forze dell'ordine, perché sarebbe andata molto peggio".

"Erano - continua - quasi tutti immigrati di seconda generazione, quasi tutti nordafricani, ma l'inclusione c'era stata perché a pallone ci hanno giocato. Il problema è il comportamento che hanno ottenuto. Hanno avuto questo comportamento perché fondamentalmente non vogliono essere integrati, vogliono fare il di più e vogliono fare sempre quello che è contro la legge per fare i maranza della situazione. Questo è".

Terminato il racconto, ecco l'intervento della donna: "La seconda generazione non puoi più chiamarli immigrati, perché la seconda generazione è la generazione che è nata qui, che è inserita in questa società dall'asilo nido, che sta crescendo esattamente come i ragazzi italiani. Io penso che la stessa reazione...". "E perché i ragazzi italiani non si comportano così?" la incalzano. Lei va dritta: "Se ci fosse un branco di ragazzi adolescenti italiani avrebbero avuto la stessa reazione perché lo stiamo vedendo in città dove c'è un branco di ragazzi adolescenti la reazione è così quindi cominciamo prima di tutto a correggere questa cosa perché affinché questi ragazzi vengono chiamati immigrati è quello proprio che sta dando la deriva della società perché..." Nazareno perde la pazienza: "Aggredito come 'italiano di mer*a' e quindi va bene italiano di mer*a ma non va bene immigrato"