Dritto e rovescio, la rabbia di un cittadino: "Aggredito da immigrati perché 'italiano di mer*a"

Non deve essere stato facile per Nazareno, il ragazzo intervenuto nell'ultima puntata di Dritto e rovescio, raccontare la propria esperienza. Nazareno ha scelto di andare in televisione per parlare dell'aggressione subita per mano di immigrati di seconda generazione nella periferia milanese. E, come se non bastasse, si è ritrovato a dover ascoltare anche la lezione di una donna di origine africana, ospite in studio, sui termini da utilizzare per riferirsi ai suoi aggressori. Ma procediamo con ordine.
Innanzitutto, ecco la storia di Nazareno: "Tornavo a casa. In un campetto pubblico in cui abbiamo incluso i ragazzi extracomunitari di seconda generazione. Maleducatissimi, davanti a bambini sono stati più volte ripresi. All'ultima volta che sono stati ripresi sono stato aggredito con un tirapugni e bottiglie rotte. Fortunatamente sono stati fermati dalle forze dell'ordine, perché sarebbe andata molto peggio".
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"Erano - continua - quasi tutti immigrati di seconda generazione, quasi tutti nordafricani, ma l'inclusione c'era stata perché a pallone ci hanno giocato. Il problema è il comportamento che hanno ottenuto. Hanno avuto questo comportamento perché fondamentalmente non vogliono essere integrati, vogliono fare il di più e vogliono fare sempre quello che è contro la legge per fare i maranza della situazione. Questo è".
Terminato il racconto, ecco l'intervento della donna: "La seconda generazione non puoi più chiamarli immigrati, perché la seconda generazione è la generazione che è nata qui, che è inserita in questa società dall'asilo nido, che sta crescendo esattamente come i ragazzi italiani. Io penso che la stessa reazione...". "E perché i ragazzi italiani non si comportano così?" la incalzano. Lei va dritta: "Se ci fosse un branco di ragazzi adolescenti italiani avrebbero avuto la stessa reazione perché lo stiamo vedendo in città dove c'è un branco di ragazzi adolescenti la reazione è così quindi cominciamo prima di tutto a correggere questa cosa perché affinché questi ragazzi vengono chiamati immigrati è quello proprio che sta dando la deriva della società perché..." Nazareno perde la pazienza: "Aggredito come 'italiano di mer*a' e quindi va bene italiano di mer*a ma non va bene immigrato"
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La ragazza africana, in palese difficoltà, balbetta: "Io non ero presente e non posso sapere cosa vi siete detti a vicenda. Quella è la sua versione". A chiudere il dibattito ci pensa Alessandro Morelli, della Lega: "Adesso c'è la sua versione e dobbiamo sentire anche quella di chi l'ha menato. Le do un consiglio, le persone qua intorno vanno per strada e vedono come si comportano i ragazzi italiani e come si comportano i gruppi di questi balordi".