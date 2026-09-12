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Festival di Venezia 2026, ecco tutti i vincitori

sabato 12 settembre 2026
Festival di Venezia 2026, ecco tutti i vincitori

1' di lettura

Miglior film: «Woman Unknown» di May el-Toukhy

Gran premio della giuria: «Possible Love» di Lee Chang-dong

Leone d'argento per la miglior regia: «Dau» di Ilya Khrzhanovsky 

Premio speciale della giuria: «Naza» di Rachel Szork e Yuval Abraha

Miglior sceneggiatura: «Un bon petit soldat» di Stéphane Brizé

Coppa Volpi per il miglior attore: John Malkovich («Wild Horse Nine»)

Coppa Volpi per la miglior attrice: Mathilde Arcel («Woman Unknown») 
«Dedico questo premio alle migliaia di donne che hanno sofferto e vissuto l'esperienza che raccontiamo in questo film», ha detto ricevendo il premio.

Premio Marcello Mastroianni miglior attrice emergente: Malou Khebizi «15/18 (A Place to Heal)»

Premio Venezia Opera prima: «La Maison du vent» di Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Miglior film Sezione Orizzonti: «Detour par Diane» di Ann Sirot e Raphael Balboni

Il premio per la migliore interpretazione maschile della Sezione Orizzonti dell'83esima Mostra del cinema di Venezia è andato a Riccardo Scamarcio per il film «I figli della scimmia» di Tommaso Landucci. L'attore ha dedicato questo premio a «tutti i papà del mondo, quindi anche il mio». E ha detto di voler condividere il premio con Andrea Aggio, suo figlio nel film, esclamando «Andrea, abbiamo vinto!».

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