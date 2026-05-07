Hantavirus, 23 passeggeri spariti dalla "nave della morte"

C’è un elemento che preoccupa più del focolaio stesso sulla MV Hondius, la nave da crociera colpita dall’Hantavirus: il rischio di contagio tra esseri umani. E non a caso il ministero della Salute italiano, pur confermando che “non ci sono italiani a bordo”, ha allertato gli uffici di frontiera e mantiene contatti costanti con le autorità internazionali per monitorare la situazione. Partita il 1° aprile da Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco, nell’estremo sud della Patagonia argentina, la nave di lusso della compagnia olandese Oceanwide Expeditions doveva seguire, per i ricchi turisti a bordo, la migrazione primaverile degli uccelli marini in Antartide. Al momento si contano già 3 morti sui 149 passeggeri, 4 si sono ammalati, compreso il medico di bordo, un inglese in gravi condizioni.

Hantavirus, verso una mossa radicale: ecco cosa accadrà alla "nave della morte" Riflettori puntati sulla Mv Hondius, la nave da crociera funestata da un focolaio di Hantavirus. A bordo 149 persone. Il...

Il nodo – si legge sul Giornale - è il ceppo individuato dalle autorità sanitarie sudafricane e dall’Agenzia di Ginevra: si tratta del virus Andes, considerato il più aggressivo tra i 24 hantavirus rilevati nell’uomo e soprattutto l’unico capace di trasmettersi da persona a persona. È questo il punto che tiene alta l’allerta.

Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, si oppone fermamente all’arrivo nell’arcipelago della nave d...

La gestione dell’emergenza presenta già diverse criticità. Dopo il primo decesso, infatti, 23 passeggeri sono sbarcati sull’isola di Sant’Elena. Spariti, letteralmente "fuggitivi". Tra loro c'era anche anche l’ottavo contagiato, ora ricoverato in gravi condizioni a Zurigo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avviato un “tracciamento dei contatti internazionali” per verificare eventuali esposizioni al virus. “I passeggeri sbarcati dalla nave sono stati informati del caso di hantavirus ed è stato chiesto loro di segnalare qualsiasi sintomo”, ha spiegato il portavoce Oms.

Hantavirus, ecco com'è la nave da crociera del contagio: il filmato dell'ex passeggero Un vecchio video girato da un ex passeggero, che ne ha diffuso il contenuto in queste ore, mostra gli interni della Hond...