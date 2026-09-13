L'onorevole che non ha pagato la escort: tam tam impazzito in Parlamento

Ricominciata a pieno regime l’attività parlamentare, riprendono anche le tensioni tra una parte della magistratura e il governo di centrodestra. L’Anm, il sindacato delle toghe, ora presieduto da Giuseppe Tango, in prima fila a marzo contro il referendum sulla separazione delle carriere, ha deciso di deporre l’ascia di guerra e di invitare la premier al congresso che si terrà a Napoli a fine novembre. Proprio nel tribunale del capoluogo campano le toghe rosse avevano cantato e stappato bottiglie di spumante dopo la vittoria del No...

*** Guru della comunicazione social di Giorgia Meloni fin dal momento in cui la leader di Fdi ha messo piede a Palazzo Chigi e ha preso la campanella dalle mani del predecessore Mario Draghi, Tommaso Longobardi cambia mansione e lo fa spiegandolo lui stesso con un post su Instagram in cui mostra la lettera piena di lodi che la presidente del Consiglio gli ha riservato. «A scanso di equivoci, ci tengo a ribadire che lascio il mio incarico a Palazzo Chigi, non la collaborazione con Giorgia Meloni. Continuerò a lavorare con lei sulla comunicazione e sulla strategia digitale. E il rapporto con Giorgia resta quello di sempre. Non ci sono rotture, retroscena o dietrologie da cercare dietro questa scelta», ha detto il social media manager della premier.

*** Chi è il deputato che non ha pagato la prestazione all’accompagnatrice che ha emesso regolare fattura? La questione è passata dalla camera da letto direttamente alla stanza del giudice di pace di Roma. La ragazza si chiama Elisa e si è rivolta allo Studio Legale Associato, l’onorevole “moroso” per ora resta nell’ombra, ma il gossip impazza. Per il suo servizio, Elisa voleva 5mila euro, lui ha fatto resistenza, alla fine, per evitare clamori, pare si siano accordati per 3mila.

*** In fin dei conti i parlamentari hanno capito prima di altri l’importanza della settimana corta. Forse fin troppo. Ma anche le grandi aziende ora dicono che quando il lavoratore sta meglio la produzione aumenta e pure il profitto. E oltre alla settimana corta, il 51% delle aziende punta sulla cultura organizzativa. La prova è la vittoria del progetto Weflex di Zenita al Best Hr Team 2026. La premiazione è avvenuta giovedì al teatro Alcione, sala strapiena.

