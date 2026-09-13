Elly Schlein alla Festa dell'Unità: "Pronti al voto in qualsiasi momento", ma il programma ancora non c'è

"Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento andremo al voto, è Meloni che deve dirci quando. E visto che il suo Governo è stato inutilmente lungo, dico subito che prima è meglio è". Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Peccato però che dem e 5 Stelle siano ancora in alto mare. E non solo sulla questione primarie. Il campo largo infatti non ha ancora un programma. Non a caso la stessa segretaria dem poi raddrizza il tiro: "Ora è tempo di accelerare sul programma comune. È tempo di accelerare. Non partiamo da zero. Non basterà una somma di proposte concrete, servono i valori, al paese dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro".

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Quello di Meloni - prosegue - "è stato un Governo inutilmente lungo, che occasione storica ha sprecato Meloni. Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla. Ma è un record che squarcia la propaganda". E ancora: "Davanti a tutto questo penso sia davvero vergognoso che l'unica priorità di Giorgia Meloni sia cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Siamo noi la novità: hanno capito che uniti li batteremo per questo continuano a cambiare ogni giorno la legge elettorale contro cui faremo muro. Faremo muro con le altre opposizioni contro questo antipasto di premierato, con il premio di maggioranza abnorme, norme inaccettabili che vogliono limitare l'accesso alle elezioni, o avere bloccato il nostro emendamento sulle preferenze vere, togliendo i capilista bloccati. Come successo alla camera proveremo a farli andare sotto con i loro litigi".

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