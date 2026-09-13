Il Pd lascia gli emiliani al freddo fino a novembre: "Stiamo già facendo girare le auto diesel..."

Orari più lunghi per eventuali divieti emergenziali. Anche le caldaie a biomassa a quattro stelle spente durante l'emergenza. Qualche spicciolo per sostituire le caldaie più sporche. Verificare chi tiene il riscaldamento acceso è più infattibile che controllare il traffico. De Pascale usa gli strumenti che il governo Meloni gli ha datoe senza i quali avrebbe dovuto lasciare a piedi quasi centomila veicoli. Sono le leggi 155/2023 e 105/2025 contro le quali il centro sinistra compatto - Calenda incluso - si era però opposto.

L’INIZIO

Tutto parte dalla solita direttiva europea: la 2008/50/CE. Questa, va detto, non dice «fermate le Euro 5». Dice altro, e lo dice a tutti gli Stati membri. Fissa limiti alle emissioni. Dice che i cittadini vanno informati. Se i superamenti si ripetono? Servono piani di qualità dell’aria. Insomma la solita buona dose di dirigismo ambientale e climatico. Ma con un minimo flessibilità nei tempi e nei modi. Il punto però è che il bacino padano è sotto procedura di infrazione da anni.

Qui i limiti saltano continuamente. I motivi sono tanti, noti e non rimediabili. Fattori che rendono il ricambio dell’aria più complicato che in altre pianure europee. L’orografia innanzitutto: Alpi a nord e ovest, Appennino a sud ed apertura solo verso l’Adriatico a est. Insomma la pianura padana non è un tavolo ma un catino. Il vento? Tra i più deboli in Europa. Poi ci sono le inversioni termiche invernali; un coperchio di aria mite a due-quattrocento metri che tiene a terra l’aria fredda e sporca. Mettici poi gli anticicloni lunghi.

Zero perturbazioni che «lavano» il bacino. In inverno la capacità di diluizione è stimata tre-cinque volte inferiore a quella delle altre regioni. E l’umidità? E la nebbia? Veri marchi di fabbrica della pianura? Trasformano ossidi di azoto e ammoniaca degli allevamenti in particolato secondario. Gli inquinanti non restano ma si moltiplicano.

Poi c’è l’economia. Su un terzo del territorio italiano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) si produce metà del PIL e ci abitano due quinti della popolazione nazionale. Esattamente dove l’aria si muove di meno. Un blocco strutturale sarebbe stato un disastro economico colossale. Per l’Italia e l’Europa. Evitato però grazie a strumenti voluti dal centrodestra. Il centrosinistra invece aveva votato contro. Il presidente dell’Emilia-Romagna è del Partito Democratico. Sulle due leggi che oggi gli consentono di non fermare le vetture, che dicevano invece i suoi colleghi di partito e coalizione a Roma? Tutto negli atti parlamentari.