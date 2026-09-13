Massimo Giletti, scoop su Andrea Sempio: "Cose brutte". Il documento esclusivo

Massimo Giletti torna in onda con Lo Stato delle Cose e lo fa mostrando documenti inediti sul delitto di Garlasco. Su Rai 3 infatti si parlerà dei diari di Andrea Sempio e per la prima volta si vedranno alcuni documenti esclusivi, appunti scritti a mano dall'indagato per la morte di Chiara Poggi e trovati dagli inquirenti. "Devo liberarmi dall’ansia…oggi una s**a…", si legge tra le altre cose. E ancora, in data 3 febbraio 2012 il ragazzo scrive, annota: "Devo piantarla di parlare da solo e raccontarmi cose brutte".

Garlasco, terremoto in tv: "Non c'è un approccio sessuale" L'omicidio di Chiara Poggi è avvenuto in seguito a un approccio sessuale respinto? Secondo la Procura, questa...

Ma non è tutto, perché in onda lunedì 14 settembre, il giornalista torinese ha anticipato che si occuperà anche dell'attentato a Sigfrido Ranucci. "È stata una 'bomba d’amore' quella che Valter Lavitola ha messo sotto le auto dell’ex conduttore di Report?", si chiede il conduttore. "O il faccendiere nasconde qualcosa? Siamo andati in Africa e siamo riusciti a parlare con il socio di affari di Lavitola".

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