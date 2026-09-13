Serie A, al Napoli basta Lobotka: Bologna ko 1-0

Il Napoli ritrova il sorriso e i tre punti, ma quanta fatica. Al Maradona arriva la prima vittoria casalinga per Max Allegri sulla panchina azzurra, ne fa le spese il Bologna di Domenico Tedesco sconfitto 1-0 con un gol di Lobotka nella ripresa. Tre punti importanti per il Napoli, che riscatta così le tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League. De Bruyne e compagni tornano a muovere la classifica portandosi a quota 6 punti. È già crisi, invece, per il Bologna che incassa il terzo ko su quattro gare e resta fermo con 1 punti ai margini della zona retrocessione. Deludente la prestazione degli emiliani, di fatto quasi mai pericolosi dalle parti di Milinkovic e apparsi troppo rinunciatari soprattutto nella ripresa quando di fatto non hanno mai varcato la metà campo avversaria se non nei minuti finali quando era ormai troppo tardi. Nel Napoli Allegri schiera in attacco Politano e il giovane Vergara ai lati di Hojilund; De Bruyne confermato da mezzala con Gilmour a sostegno di Lobotka. Rafa Marin al centro con Rrahmani davanti a Milinkovic-Savic in porta. Ancora out per infortunio Anguissa, McTominay e Alisson Santos, mentre si rivede in panchina Lang dopo la tribuna punitiva in Champions. Nel Bologna Tedesco (squalificato al suo posto in panchina Tarozzi) schiera il diciottenne Pessina in porta al posto di Skorupski, in punizione per essere arrivato in ritardo alla riunione. Il tecnico rossoblù schiera Miranda da terzino sinistro, Amondarain a centrocampo. Confermato il tridente composto da Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi. Assenti Orsolini e Dovbyk per infortunio. Avvio di partita scoppiettante: il Napoli si rende subito pericoloso con un colpo di testa di Vergara di poco a lato, ma il gol lo trova il Bologna con un colpo di testa di Theate su punizione. Gioia effimera per gli emiliani, il Var annulla per fuorigioco del difensore belga. Intorno al quarto d'ora si rivede il Napoli, con Vergara che recupera un buon pallone a centrocampo e innesca Spinazzola a sinistra. L'esterno serve al limite l'accorrente De Bruyne per un destro di prima intenzione che termina alto. Ancora la squadra di Allegri pericolosa poco dopo con un colpo di testa di Hojlund a lato. Insiste il Napoli, ma l'attenta difesa del Bologna è difficile da superare. Sono Vergara e De Bruyne i più attivi, ma non trovano grande collaborazione dal resto della squadra. Poco dopo la mezzora è sempre Vergara ad impegnare Pessina con un sinistro debole da posizione ravvicinata. La replica del Bologna con Amondarain dalla distanza, Milinkovic non si fa sorprendere. Il finale di tempo è tutta di marca rossoblù, con Bernardeschi e Cambiaghi più volte insidiosi. Qualche fischio dagli spalti del Maradona per la squadra di Allegri. Nell'intervallo il tecnico azzurro cambia i due esterni offensivi: fuori Politano e Vergara, dentro Favasuli e Lang. Perplessità per il cambio di Vergara, tra i più attivi nel primo tempo, ma la scelta sembra premiare Allegri visto che proprio Lang si rende subito pericoloso con un destro dal limite di poco a lato. Anche l'altro neo entrato Favasuli si mette subito in luce con un'incursione da sinistra e palla servita ad Hojlund anticipato in extremis da un difensore. Il Napoli inizia a spingere con maggior intensità e il Bologna ora fatica ad uscire dalla sua metà campo. Azzurri due volte pericolosi prima con De Bruyne e poi con Hojlund, è il preludio al gol del vantaggio firmato al 65' da Lobotka con un destro vincente da centro area su assist di un ottimo Favasuli. Quasi come se si fosse sbloccato anche mentalmente ora il Napoli gioca anche meglio e continua a spingere alla ricerca del raddoppio con Hojlund e Favasuli. Nel finale si rivede il Bologna che si rende pericoloso con il neo entrato Mbangula, ma il tiro del belga è centrale e facile preda di Milinkovic. Il Napoli fa festa con i tre punti.