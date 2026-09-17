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Milan-Benfica, Jashari-choc: "Cose da schifo"

giovedì 17 settembre 2026
Milan-Benfica, Jashari-choc: "Cose da schifo"

1' di lettura

"Se facciamo cose da schifo, senza creare problemi all'avversario, questo non ha nulla a che vedere con il progetto". Ardon Jashari va dritto al punto dopo la sconfitta del Milan contro il Benfica e prende le difese di Ruben Amorim, già al centro delle polemiche dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

"Dobbiamo - ha aggiunto - credere in questo progetto e dobbiamo farlo, però così non è sufficiente. Dobbiamo essere aggressivi e questo non ha nulla a che vedere con il progetto. Dobbiamo essere aggressivi senza la palla. Se siamo svegli, se lo spirito c'è da parte di tutti noi..."

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Insomma, secondo il centrocampista belga, non è una questione di chi siede in panchina bensì di chi va in campo. "Siamo giocatori di un grande club - spiega -, per cui dobbiamo assumerci le responsabilità tutti insieme. Dobbiamo prenderne atto sia quando perdiamo che quando vinciamo, perché è importante credere nel progetto del mister e ogni giorno dobbiamo capire come giocare. Anche oggi c'erano cose positive, ma per come abbiamo concesso i gol dobbiamo migliorare molto e non è neanche possibile essere così prevedibili", ha concluso. 

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