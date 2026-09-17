Milan-Benfica, Jashari-choc: "Cose da schifo"

"Dobbiamo - ha aggiunto - credere in questo progetto e dobbiamo farlo, però così non è sufficiente. Dobbiamo essere aggressivi e questo non ha nulla a che vedere con il progetto. Dobbiamo essere aggressivi senza la palla. Se siamo svegli, se lo spirito c'è da parte di tutti noi..."

Insomma, secondo il centrocampista belga, non è una questione di chi siede in panchina bensì di chi va in campo. "Siamo giocatori di un grande club - spiega -, per cui dobbiamo assumerci le responsabilità tutti insieme. Dobbiamo prenderne atto sia quando perdiamo che quando vinciamo, perché è importante credere nel progetto del mister e ogni giorno dobbiamo capire come giocare. Anche oggi c'erano cose positive, ma per come abbiamo concesso i gol dobbiamo migliorare molto e non è neanche possibile essere così prevedibili", ha concluso.