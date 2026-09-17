Supermedia, finita la cavalcata di Futuro Nazionale? Chi sale e chi scende, tutte le cifre

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultima Supermedia di Agi/YouTrend. La forza politica guidata da Giorgia Meloni perde lo 0,3% rispetto a una settimana fa e si porta così al 26,6%. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un lieve aumento dei consensi (+0,1), non riesce ad andare oltre il 21,1%. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece cresce un po' di più rispetto a sette giorni fa, salendo al 12,5% grazie a un +0,4.

Per quanto riguarda il partito del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sembra essersi arrestata la sua cavalcata iniziale. Nell'ultima settimana il partito è cresciuto solo dello 0,1 portandosi al 7,7% dei consensi. Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 7,4% con un meno 0,2; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagna lo 0,1 e si attesta adesso al 6,4%; la Lega di Matteo Salvini stabile al 5,6%.