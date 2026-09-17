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È Sempre Cartabianca, malore in studio: Cinzia Leone spaventa Berlinguer

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giovedì 17 settembre 2026
È Sempre Cartabianca, malore in studio: Cinzia Leone spaventa Berlinguer

1' di lettura

Attimi di paura a È Sempre Cartabianca, il programma di approndimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso dell'ultima puntata, in studio c'era Cinzia Leone. L'attrice era stata invitata per confrontarsi con Claudio Borghi circa il tema della comunità bengalese a Mestre, la più grande d'Itaia e salita recentemente allla ribalta per alcuni spiacevoli fatti di croaca. Difatti la stragrande maggioranza dei bengalesi risulta essere irregolare sul territorio grazie anche ai permessi falsi fatti da CAF e alla connivenza di alcune ONG.

Ebbene, il leghista stava esprimendo il suo punto di vista, evidentemente contrariato dalla situazione a Mestre. Borghi ha chiesto all'attrice se per caso avesse qualcuno di questi migranti a casa. Lei, spazientita, ha esclamato: "Ma de che stai a parlà” in dialetto romanesco. Poi è successo qualcosa. Qualche secondo dopo, Cinzia Leone si è portata le mani alla tempia e ha interrotto per qualche minuto il suo intervento. Berlinguer si è preoccupata parecchio e ha consigliato alla sua ospite di prendersi una pausa ed una boccata d’aria nel tentativo di farla stare meglio. Per fortuna l'attrice si è ripresa quasi subito e ha potuto proseguire il suo intervento ricalcando quanto detto prima del malore improvviso. 
 

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