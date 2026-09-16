Sposini morti a Venezia, la testimonianza che solleva dubbi: "Gabriella vista con una valigia e due sacchi neri"

È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino , la 26enne dispersa dopo l'incidente avvenuto a Venezia in Laguna il 12 settembre e costato la vita al marito, il 25enne Sean Michieli . A darne conferma il sindaco di Venezia, Simone Venturini. "È stato purtroppo individuato in laguna il corpo di Gabriella Querino. Una notizia che mai avremmo voluto leggere. Con questo rinvenimento si spegne purtroppo anche l'ultima speranza e si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città", scrive il primo cittadino in un post sui social.

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Eppure i familiari della giovane vittima sollevano sospetti sull'accaduto. "L'ultima persona ad averla sentita è stata sua mamma Gisele. Loro due avevano l'abitudine di videochiamarsi ogni sera, prima che Gabriella andasse a dormire. Venerdì sera, invece, questa videochiamata non c'è stata", raccontano le cugine di Gabriella raggiunte dal Messaggero. Proprio loro rivelano un fatto che adesso assume un'importanza non da poco: "Nel corso della giornata di venerdì Gabriella e Sean avevano litigato pesantemente: una cosa che in realtà capitava spesso negli ultimi tempi, ma questa volta in maniera più grave".

Un dettaglio confermato anche da un testimone ai microfoni di Dentro la Notizia: "Davvero il pomeriggio prima di morire, Gabriella, su una panchina di Burano, con una valigia rossa e due sacchi neri, aspettava un taxi per tornare in Brasile, come riporta un testimone?", si chiede l'inviata del programma di Canale 5 che aggiunge: "Una scena che trova riscontro in una telefonata, sempre quel pomeriggio, oltreoceano". Non solo, perché una vicina di casa della coppia "ricorda di aver visto Sean uscire da solo per andare a pesca all'alba di sabato", prima del tragico avvenimento. "È stato davvero solo un tragico incidente causato da un errore umano da accertare?", è la domanda che si pone la trasmissione.