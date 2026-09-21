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Andros Townsend schiacciato dal rullo compressore in campo prima della partita

lunedì 21 settembre 2026
Andros Townsend schiacciato dal rullo compressore in campo prima della partita

2' di lettura

Una scena tragicomica nel campionato thailandese. L'ex nazionale inglese Andros Townsend è scampato a un infortunio potenzialmente gravissimo dopo essere stato travolto da un rullo compressore durante il riscaldamento del match tra il suo PT Prachuap e il Pattani.

In un video diventato virale sui social si vede il 35enne ex talento del Tottenham e del Crystal Palace (13 presenze e 3 gol con l'Inghilterra tra 2013 e 2016) venire colpito dal veicolo, che ha continuato a muoversi passandogli sopra le gambe e il bacino. Townsend ha preso la cosa con ironia, ricondividendo il filmato su Instagram con la scritta "fallo sembrare un incidente" corredato da un'emoji che ride.

Nonostante lo spavento, è riuscito a entrare in campo nei minuti di recupero durante la vittoria per 3-0 della sua squadra. Townsend si è trasferito al Prachuap ad agosto provenendo dal Kanchanaburi Power.

Nel video si sentono delle urla e si vedono altri giocatori voltarsi e portarsi le mani alla testa per lo shock. L'incidente è avvenuto mentre Townsend tentava un colpo di tacco al volo, finendo sulla traiettoria del veicolo proprio mentre il conducente sembrava essersi distratto. Townsend è stato travolto dal rullo. Il guidatore, sconvolto, non ha avuto la prontezza di fermarsi e ha continuato a procedere per alcuni secondi. 
 

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