Andros Townsend schiacciato dal rullo compressore in campo prima della partita

Una scena tragicomica nel campionato thailandese. L'ex nazionale inglese Andros Townsend è scampato a un infortunio potenzialmente gravissimo dopo essere stato travolto da un rullo compressore durante il riscaldamento del match tra il suo PT Prachuap e il Pattani.

In un video diventato virale sui social si vede il 35enne ex talento del Tottenham e del Crystal Palace (13 presenze e 3 gol con l'Inghilterra tra 2013 e 2016) venire colpito dal veicolo, che ha continuato a muoversi passandogli sopra le gambe e il bacino. Townsend ha preso la cosa con ironia, ricondividendo il filmato su Instagram con la scritta "fallo sembrare un incidente" corredato da un'emoji che ride.

Nonostante lo spavento, è riuscito a entrare in campo nei minuti di recupero durante la vittoria per 3-0 della sua squadra. Townsend si è trasferito al Prachuap ad agosto provenendo dal Kanchanaburi Power.

Nel video si sentono delle urla e si vedono altri giocatori voltarsi e portarsi le mani alla testa per lo shock. L'incidente è avvenuto mentre Townsend tentava un colpo di tacco al volo, finendo sulla traiettoria del veicolo proprio mentre il conducente sembrava essersi distratto. Townsend è stato travolto dal rullo. Il guidatore, sconvolto, non ha avuto la prontezza di fermarsi e ha continuato a procedere per alcuni secondi.

