Juventus e Mazzola, Adriano Panatta furioso in diretta: "Perché mi sono vergognato"

"Daspo per sempre". Anche Adriano Panatta, ospite della Domenica sportiva su Rai 2, commenta il caso di Torino. Domenica pomeriggio, all'Allianz, la curva dei tifosi della Juventus ha deciso di non rispettare il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, mito dell'Inter e della Nazionale scomparso sabato a 83 anni. Diversi ultrà della Sud si sono girati di spalle verso il campo e altri hanno cantato cori per Scirea, Fortunato e Agnelli.
"Vergogna, è una cosa così brutta. Sì, vergognosa - stigmatizza il grande tennista romano -. Questo gruppo di tifosi mi ha fatto vergognare di essere italiano. E' inconcepibile, va al di là di qualsiasi cattivo gusto, maleducazione, cultura completamente assente. Però dovrebbe intervenire il Daspo: sono peggio gli insulti che hanno fatto a qualche giocatore di colore, nostro fratello, o questa cosa qua? Secondo me dovrebbe essere individuati e dargli il Daspo. Ma non un mese: per sempre".
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Già domenica sera gli ispettori della Procura federale della Figc, a quanto appreso dall'agenzia Ansa, hanno provveduto a segnalare l'episodio. Il caso è a referto e sarà esaminato dal giudice sportivo. La Juventus rischia verosimilmente da una ammenda alla chiusura del settore, ipotesi quest'ultima considerata meno probabile.
"Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori", è la nota che la Juve ha pubblicato sul proprio sito poco dopo le 22, condannando i tifosi.
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"Sono convinto che i primi a dispiacersi siano gli juventini. A volte facciamo le battute, ci punzecchiamo e a volte gli interisti sono molto, molto ironici, nella migliore delle ipotesi, nei confronti degli juventini e viceversa. Ma fatti come questo fanno male a tutti", è il commento di Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso nerazzurro intervenuto a Ping Pong. "Sandrino Mazzola è una leggenda di tutto il calcio. Basta ricordare che era leggenda suo padre e che lui è riuscito a essere egli stesso leggenda e che ha vestito la maglia azzurra. Non c'è spiegazione se non la stupidità umana. La madre dei cretini è sempre incinta".