Juventus e Mazzola, Adriano Panatta furioso in diretta: "Perché mi sono vergognato"

"Daspo per sempre". Anche Adriano Panatta, ospite della Domenica sportiva su Rai 2, commenta il caso di Torino. Domenica pomeriggio, all'Allianz, la curva dei tifosi della Juventus ha deciso di non rispettare il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, mito dell'Inter e della Nazionale scomparso sabato a 83 anni. Diversi ultrà della Sud si sono girati di spalle verso il campo e altri hanno cantato cori per Scirea, Fortunato e Agnelli.

"Vergogna, è una cosa così brutta. Sì, vergognosa - stigmatizza il grande tennista romano -. Questo gruppo di tifosi mi ha fatto vergognare di essere italiano. E' inconcepibile, va al di là di qualsiasi cattivo gusto, maleducazione, cultura completamente assente. Però dovrebbe intervenire il Daspo: sono peggio gli insulti che hanno fatto a qualche giocatore di colore, nostro fratello, o questa cosa qua? Secondo me dovrebbe essere individuati e dargli il Daspo. Ma non un mese: per sempre".